人社部擬發布10個新增職業　直播銷售員、網上輔導教師將「轉正」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情催生內地新一波互聯網經濟模式，無論是直播「帶貨」、網上輔導課業，還是將區塊鏈、3D打印等技術應用於各種行業，這些非傳統工作型態將創新技術與創意帶入工作，不但吸引不少年輕人參與，亦引起官方注意，即將被正式認可為職業類型。 人力資源社會保障部（人社部）周一（11日）公告，擬發布10個新增職業，包括互聯網營銷師、區塊鏈應用操作員、「在線學習服務師」、增材製造（3D打印）設備操作員等。其中「互聯網營銷師」下設了「直播銷售員」工種。

這份公告稱，為助力疫情防控、促進勞動者就業創業，根據勞動法有關規定，面向社會公開徵集關於抗擊疫情促進就業的新職業，經申報建議和專家評審論證等程序，公示擬發布的新職業、新工種及調整的職業（工種）。

▼ 圖輯｜網紅直播「帶貨」催化營銷革命

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擬新增的10個職業還包括區塊鏈工程技術人員、社區網格員、信息安全測試員、核酸檢測員、社群健康助理員、老年健康評估師。

公告指出，社區網格員是指運用現代城市網絡化管理技術，巡查、核實、上報、處置市政工程（公用）設施、市容環境、社會管理事務等方面的問題，並對相關資料採集、分析、處置的人員。互聯網營銷師則是在數碼化資訊平台上，運用網絡的交互性與傳播公信力，對企業產品進行多平台營銷推廣的人員。區塊鏈應用操作員則是運用區塊鏈技術及工具，從事政務、金融、醫療、教育、養老等場景系統應用操作的人員。

疫情期間，內地不少中小學都開展網上學習。（資料圖片）

疫情期間上網課成為內地學生的「標配」。新增的「在線學習服務師」職業是運用數碼化學習平台（工具），為學習者提供個性、精準、及時、有效的學習規劃和指導、支援服務和評價反饋的人員，工作內容是提出針對性學習規劃和建議；提供全方位、全周期的個性化指導、支援和課程管理服務，解決學習過程中技術、內容、方法等問題；運用分析和評價工具對學習活動和成果作綜合評價並及時反饋等。

此外，公告還提及，增設汽車代駕員、互聯網信息審核員、中醫健康管理師、泥板畫創作員等工種。將防疫員、消毒員和公共場所衛生管理員等工種上升為職業。

（中新網）