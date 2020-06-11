「美女」突然變大男人　廣州警方破逾百宗裸聊勒索案　案值近千萬

廣州警方11日（周四）通報，該市警方近日分別在廣東、浙江、四川、青海等省開展行動，共拘捕43名以裸聊方式敲詐勒索的疑犯，摧毀6個犯罪團伙，破獲100多宗相關案件，涉案金額近1千萬元（人民幣，下同）。

廣州警方破獲100多宗「裸聊」相關案件，涉案金額近1千萬元人民幣。（中國新聞網）

在調查中，警方發現，以裸聊方式敲詐勒索的作案手法幾乎一樣。警方列舉一個案例時指，今年3月14日晚上，廣州一名男子胡某在家中用手機在QQ交友軟件與一名「美女」加為好友，該「美女」其實由男人冒充而成。「美女」稱自己打字太慢，建議通過視像聊天，進而引誘事主乾脆裸聊，期間又發出帶有木馬病毒程式的網址鏈接給事主，以盜取事主的有關個人資料，例如通訊錄等。

之後「美女」突然大變臉，從一開始曖昧溫柔的態度變成兇惡貪婪的嘴臉，向事主要錢，否則要將之前錄製的事主裸聊影片予以公開，發到互聯網和事主通信錄裡所有朋友。事主十分害怕，被逼向對方轉帳共近2萬元。

警方指，個別事主被敲詐金額巨大，財產損失超過50萬元，但因自身存在違法行為（非法裸聊等）和羞恥感，從而選擇不報警處理。警方又透露，此類裸聊敲詐勒索團伙的幕後操縱者多在境外，敲詐後將資金迅速轉移到海外帳戶。

（中國新聞網）