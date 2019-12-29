25歲渣男假冒軍官行騙　逾40女子人財兩失　有受害人患重度抑鬱

近日，廣西南寧市公安局破獲一宗「假冒軍官」詐騙案，受害女性達40多人，遍布全國各地。 警方指疑犯為25歲的李姓無業男子，而且已婚。李男2年前開始假冒武警軍官，在各種徵婚交友網站留信息，使大批女子上當。

內媒報道指，2019年11月，南寧市警方接獲4名年輕女子報警，她們都聲稱被李男騙財騙色。警方同月在一間賓館內，將正在開房誘騙另一名女受害人的李男拘捕。

其中一名受害女子稱，今年初在交友網站認識了李男，李男自稱是一名「武警軍官」，且單身求偶。該女子其後與李男交往並發生關係，李男以各種理由向她借錢進行「投資生意」。該女子見李男平時坐駕是奧迪（Audi）房車，認為李男應該是有經濟實力的，於是陸續借給李男5萬多元（人民幣，下同）。但李男其後卻頻繁失蹤，要借錢時才會出現。該女子追查下發現有多名女子有同樣經歷，有的甚至被騙10多萬元。

另一名近30歲的受害女子指，李男經常向她發來自己穿軍裝的照片，加上每次見面時李男都是一身軍裝，因此她從未懷疑李男的身份。

受害人包括大學生、護士、公務員等

警方指，李男從網上購買了一套假軍服來冒充武警軍官行騙。李男又花錢租各種品牌豪華房車伴身約會，受害人有大學生、護士、公務員及各類企業員工等，年齡從20至40歲不等。李男自恃身材高挑結實，在交友聊天中將自己裸照做為「名片」挑逗招引受害人，語言非常露骨。警方又指，李男為人吝嗇，甚至曾向一名還在讀書的「女友」借了100元，卻一直不肯歸還，就連跟「女友」約會開房，也從來不結帳。

目前警方已落實20多名女受害人，但根據李男的手機聊天記錄，2年來受害人數超過40名，受騙金額大，其中一名受害人更患上重度抑鬱症。目前，李男因涉嫌詐騙已被警方刑事拘留並向檢察機關提請逮捕。

（綜合報道）