江蘇中學生試圖制止同學校園欺凌　招致對方怨恨遭毆打致死

江蘇省南通市5月7日發生一宗故意傷害案件，14歲初中生范某夥同19歲社會人士蔡某毆打15歲的盛某，導致盛某頭顱傷勢嚴重，最終搶救無效死亡。 據受害人的母親葛女士描述，盛某和范某本來是同學，起因可能是范某揚言要毆打一名初一的學生，被盛某知道後進行勸解，惟范某不聽。後來盛某將范某要打人的消息傳出去，遭到了范某的怨恨，最終導致悲劇。

痛失愛子的葛女士希望嚴懲兇手，不要讓校園欺凌悲劇重演。（網上圖片）

葛女士周日（7日）接受內媒採訪，談及兒子的不幸遭遇仍然非常悲痛。葛女士稱，兒子去年9月從湖北武漢轉到江蘇南通就讀中學，轉學不久卻出現厭學情緒。葛女士最初以為是兩地教材不同，兒子可能不適應教學內容，後來卻發現兒子從家裡拿走500元人民幣，借給校外一位陳姓男子。陳男也是范某在社會上認識的「大哥」之一。

5月7日傍晚，葛女士上班途中突然接到班主任的電話，獲悉兒子出事，隨即趕往事發地。事發地在盛某住所屋苑後面一個偏僻地方，距離學校約2公里，葛女士趕到時兒子已被送院醫治。

由於頭顱傷勢嚴重，盛某被送到醫院當天，即被宣布為腦死亡，搶救兩天後證實不治。屍檢結果顯示死亡原因為：頭臉部遭受鈍性暴力作用致外傷性蛛網膜下腔出血死亡。

葛女士介紹，兒子沒有什麼不良習慣，是一個乖巧懂事的小暖男。（網上圖片）

翌日，南通市公安局開發區分局就此案發布「警情通報」稱，警方接報在小海轄區發生一起故意傷害案件。經查，是范某因與盛某有矛盾，後夥同蔡某對盛某進行毆打，致盛某受傷。案件仍在偵辦中，范某和蔡某已被刑事拘留。

葛女士表示，案發後她了解到，案發前范某說他要打一名初一學生，盛某勸他不要衝動，不要惹事，但范某不聽。之後盛某將范某要打人的消息傳開去，可能因此引發對方怨恨。

據葛女士透露，案發當天，盛某原本要去學校參加模擬考試，但當天凌晨，收到范某的QQ留言，范某稱當天要打他後不敢去上學。但下午在屋苑附近一家理髮店被范某和蔡某騙出來，隨後就發生毆打事件。「他們把我兒子引到一個隱蔽處，一個抱著我兒子，另一個往死裏打，我兒子硬生生被他們打成了腦死亡。」

葛女士還說，因為案件發生在校園外，學校稱案件與學校無關。此外，案發後，肇事者的家屬一直未露面。痛失愛子的葛女士希望嚴懲兇手，不要讓校園欺凌悲劇重演。

（澎湃新聞）