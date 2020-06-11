【未夠年齡】相親見面6次就被逼婚　茂名17歲女婚禮前夕舉報父母

近日在廣東茂名，17歲女孩小閑（化名）在婚禮前一日到鎮上婦聯舉報，自己遭到父母逼婚。當地民政部門與派出所介入後，雙方家庭才在退婚協議上簽字並按下指印，原定的婚宴也被取消。

綜合內媒報道，小閑今年17歲，2017年初中畢業後跟隨父母到深圳某工廠務工。今年春節期間遇到疫情，此後工廠連續停工數月，小閑的父母趁機為女兒張羅起了婚事，找媒人介紹了鄰村一名22歲男子作為相親對象。

小閑稱，前後3個月時間，她和男方見面僅6次就被父母安排結婚，家人還將6月2日為結婚擺酒的日子。雖然小閑曾數次和母親抗爭，表示自己不想結婚，並且自己未成年，結婚屬於違法行為，均被母親反駁和痛駡。

5月，男方邀小閑去購買戒指和拍攝婚紗照，小閑極不情願，又招來母親痛駡，迫於壓力小閑跟男方拍攝了婚紗照。及至6月1日，到了將要結婚擺酒的前一天，雙方家屬此時已各自在緊張張羅第二天的酒席。小閑心神不定，又非常緊張、害怕，最後鼓起勇氣前往雲潭鎮婦聯反映情況。

當日下午，當地民政部門工作人員與民警一行5人來到小閑所在的村委會，召集男女雙方家屬前來調解。雙方家庭同意退婚，彩禮錢退回，各自在退婚協議上簽字並按下指印。

小閑的目標是讀大學。圖為資料圖片，非文中當事人。（視覺中國）

小閑表示，從輟學到被安排結婚均非自願。在小閑看來，自己從小是留守兒童，不被父母重視，父母只想讓她早早打工嫁人。上個月，小閑瞞著父母，以往屆生的身份報名了今年的中考。如今經歷退婚一事後，小閑的父母已前往深圳務工。

小閑說，自己想返校讀書的事情仍未敢告訴母親，但她目前已在著手備考，希望考上高中彌補遺憾，「無論如何，我都要努力試試，我的目標是讀大學。」鎮上分管婦聯工作的黨委委員黃曉燕表示，後續將繼續跟蹤做好相關教育疏導工作，包括小閑父母的思想工作，為支持小閑復學提供相應的援助。

（南方日報）