【相親噩夢】安徽男醉駕車禍累女方被截肢：嫁我就墊付醫藥費

在安徽渦陽，一次相親成為女子小馬的終生噩夢。因為在乘坐相親對象小張的私家車途中遭遇車禍，小馬的右腿慘被截肢。最令她憂愁的是，肇事者小張為了逃避車禍刑責，要小馬寫諒解書作民事調解，或者嫁給他才肯墊付醫藥費。

小張駕駛的汽車180度翻側倒扣在地上，當時車上的乘客有小馬。（網上圖片）

事情發生在去年10月12日晚上，朋友邀請小馬一起吃飯，給對方介紹了相親對象小張。但小馬只看了一眼就將對方否定了。出於禮貌，小馬還是和朋友、小張在飯店喝了幾瓶啤酒，隨後又到旁邊酒吧打發時間。其間，小張又喝了洋酒。

小馬覺得既然沒看中對方，就打算騎電動車回家。但當時在場的人都希望小馬再留一段時間，小張甚至還把小馬的車匙拔走。而據小張回憶說，他當時喝了不少酒，恍惚之間記得曾接到朋友的電話提醒稱，夜深時分小馬一個人回家不安全，於是小張想開車將小馬送她回家。

據悉，小張駕駛一輛白色私家車，與小馬行駛到一個馬路交叉口時，突然撞上了路中間的護欄，當時汽車180度翻側倒扣在地上。事故發生後，經過交警部門調查，小張醉酒駕駛，採取措施不當，是導致事故發生的原因，需承擔事故的全部責任。

小馬在事後憶述稱，「當時就是感覺到車翻了，腿疼，然後就沒有了知覺，醒來的時候，發現自己的右腿已經被截肢了。」在治療過程中，小馬的左腿也反覆受到感染。小馬的母親夏金華說，事發以後，小張也到醫院來陪護過一段時間，並支付了前期治療的費用，共計9萬多元（人民幣．下同）。

及至11月12日，小馬病情趨於穩定後，小張把小馬接到了自己家裏進行休養，期間小馬在事故中遭遇粉碎性骨折、好不容易保住的一條左腿又被感染了。三日後，小馬再次住進了醫院，經手術才使病情稍微穩定下來。但兩次手術已令小馬一家負債四五萬元。

在第二次治療期間，小張除了中途來短暫陪護過幾天外，始終都不願意為小馬支付醫藥費。小馬打電話給小張詢問，對方卻說讓她寫諒解書，不寫諒解書，他就不過來給醫藥費。小馬還表示，這段時間，小張不止一次向她提出，希望小馬能嫁給他，由他來負責照顧小馬今後的生活。

小張要求小馬嫁給她，否則可以起訴他。（網上圖片）

內媒其後在12月24日聯繫小張，他承認確實沒有支付小馬第二次治療的醫藥費，並希望小馬給他諒解書，「不出諒解書，我肯定要坐牢的啊。律師說有了她的諒解書，我可以辦個取保候審，然後民事方面再調解。」

對於要求小馬嫁給他一事，小張說，「我爸的意思就是如果我娶了她，我們會把她當成一家人。治療費該出的我們會出，如果她要是走法律程序，那她這個治療費，我們沒有義務去墊付。如果她不給我留路，我們只能按照一次性賠償給她。如果她們那邊給我留點路，我們家也會把她當做親閨女一樣對待。」但小馬覺得，自己根本就看不上小張，跟他又沒有感情，不想要因為這個事委曲求全跟他結婚呢？她因此整日愁容滿面。

有律師認為，小張的行為無疑是帶脅迫意味，需要強調的是婚姻是自由的，必須要徵得雙方同意。更需要強調的是，本次事故中女方無論是否嫁給男方，都有權利追究男方的民事刑事責任。目前針對這宗事故，渦陽交警仍在進一步調查處理中。

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