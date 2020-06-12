【有片】佔道經營被查扣貨品　河北花店老闆與城管衝突遭花盆砸頭

內地正提倡「地攤經濟」，鼓勵各地放寬對流動小販、佔道經營等的限制。但在河北保定曲陽縣，當地一間花店被指違規佔道經營，結果老闆在阻止貨品被查扣時與城管發生衝突，不但被其中一名城管當場將花盆砸在頭上，其後雙方更有發生肢體衝突，引起城管暴力執法的爭議。 曲陽縣事後在通報指對此事高度重視，已成立聯合調查小組，涉事中隊長及有關人員已被停職。

花店老闆不滿將貨品搬回窄路後仍要被查扣，向城管衝口而出稱「你們強盜啊」。（影片截圖）

事發在周四（11日），從現場片段所見，當時有大批城管在一間花店外執聚集。花店老闆被城管認定是佔道經營後，雖已立即聯同妻子將貨品搬回窄路，但城管仍然堅持要將貨品查扣。老闆感到十分氣憤，衝口而出稱「你們強盜啊」，結果立即就被城管包圍，隨後就有其中一人隨手拿起一盆花，用力直接砸在老闆頭上。老闆最終仍被城管查扣部分貨品，但身體並無大礙，妻子在混亂期間腿部有皮膚被擦傷，幸不嚴重。

河北保定曲陽縣委宣傳部事後在通報中指，曲陽縣早在5月25日以來，就有發出公告將展開全面整治縣城容貌秩序「百日攻堅」專項行動。事發當天，城市管理綜合執法局執法人員，在對佔道經營的商戶展開執法，期間與其中一間花卉店的經營者發生爭執。

混亂中花店老闆的妻子有所擦傷。（影片截圖）

通報稱，曲陽縣政府高度重視事件，第一時間成立以主管縣領導為組長，紀檢委、宣傳部、公安局、網信辦、執法局為成員的領導小組，對事件展開調查，「並將依據調查結果依法依紀嚴肅處理。」與此同時，曲陽縣城市管理綜合執法局立即展開思想作風紀律整頓，加強依法行政、文明執法教育，涉事中隊長及有關人員則被停職。

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