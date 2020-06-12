新浪微博暫時調整評論功能　用戶關注博主7天以上才可留言

新浪微博負責人周三（10日）被北京市互聯網信息辦公室約談，原因是「在蔣某輿論事件中干擾網上傳播秩序，以及傳播違法違規訊息等問題」（即為淘寶天貓總裁蔣凡出軌事件刪帖禁評論）。新浪微博被責令立即整改，被處罰暫停更新「微博熱搜榜」及「熱門話題榜」一星期。 及至周五（12日），微博管理員發文稱，當日晚上10時起，用戶發布評論，須關注博主7天以上，本次調整為期7天。

新浪微博調整評論功能，用戶關注博主7天以上才可留言。（微博）

微博管理員在帖文指出，近期微博評論中出現較多向站外非法網站引流，進行涉黃視頻交易的違規內容。站方對此類互聯網黑產行為進行了集中和快速處置，同時也引發了黑產組織對微博安全措施的激烈對抗。為有效遏制互聯網黑產對平臺和用戶的騷擾，微博將進一步升級技術識別體系，因此將暫時調整評論發佈和接收的產品功能。

具體措施為：6月12日22時起，用戶發布評論，須關注博主7天以上，但博主已經設置「我關注的人」可評論自己的除外。本次調整為期7天。

網民對此有不同看法：

「無語啊，那普通網友怎麼交流啊？」 「就是有啥時事新聞大家都不能說話就對了。」 「熱搜以後看到實時的都不能回覆。」 「第一反應是網暴（網絡暴力）會變少吧。」 「我去評論都是當下看到評論，這整改後難道還讓我一句話先憋七天再說？」

（綜合報道）