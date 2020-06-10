新浪微博遭處罰　天貓總裁蔣凡「出軌」網紅事件或惹禍

中國國家互聯網資訊辦公室指導北京市互聯網資訊辦公室，約談新浪微博負責人，要求北京市互聯網資訊辦公室對新浪微博依法從嚴予以罰款的行政處罰。

中國網信辦在通吿中指出，針對微博在蔣某輿論事件中幹擾網上傳播秩序，以及傳播違法違規資訊等問題，責令其立即整改，暫停更新微博熱搜榜一週，時間自6月10日15時至6月17日15時，暫停更新熱門話題榜一周，時間自6月10日15時至6月17日15時，嚴肅處理相關責任人，同時，要求北京市互聯網資訊辦公室對新浪微博依法從嚴予以罰款的行政處罰。

中國國家互聯網信息辦公室有關業務局負責人強調，網站平臺應當切實履行主體責任，健全管理制度，明確內部審核處置流程，既不得為違法違規資訊提供傳播平臺，又不得隨意幹預資訊正常呈現、幹擾網上傳播秩序。國家互聯網資訊辦公室將進一步強化日常監管，督促相關網站平台加強內部管理和自律，依法依規開展服務。

綜合媒體6月10日報道，4月17日阿里巴巴旗下淘寶天貓總裁蔣凡妻子在社交平臺微博上發文表示，「這是我最後一次警吿你，再來招惹我老公我就不客氣了，老孃也不是好惹的，望自重，好自為知。」從而引發輿論風波。

但幾分鐘後，蔣凡妻子微博被清空，有關蔣凡出軌信息也未出現在熱搜上，這被質疑阿裡對此進行了公關行為。甚至有網友指出，「資本力量太可怕了」。

資料顯示，阿里巴巴集團為微博第二大股東。該公司通過在開曼群島註冊的全資子公司阿裡微博投資控股有限公司（Ali WB Investment Holding Limited），持有微博67,883,086股普通股，持股數量與去年同期保持不變；持股比例和投票權分別為30.0％和15.8％，分別低於去年同期的30.2％和15.8％。

之後蔣凡在阿里內網回應稱，「因為家人在微博上的言論和一些網上傳言給公司帶來了非常不好的影響，我在這裏向大家深表歉意」。

蔣凡還表示，「同時我也請公司對我展開調查。給大家添麻煩了，對不起！」

4月18日下午，蔣凡在阿里巴巴內網發帖道歉後，阿裡巴巴首席人才官童文紅跟帖回覆稱，對於相關網絡傳言，公司會正式進行調查。

《TechWeb》4月27日報道，調查組就阿裡集團對如涵電商的投資，以及中國網紅女企業家張大奕所有淘寶、天貓店鋪的入駐、活動、引流、交易等做了全面的內、外部調查。確認：阿裡在2016年投資如涵電商的決策與蔣凡無關；蔣凡對如涵電商、張大奕所有淘寶、天貓店鋪的經營活動並無任何利益輸送行為。

但調查組認為，蔣凡在公司重要的崗位上，因個人家庭問題處理不當，引發嚴重輿論危機，給公司聲譽造成重大影響。經阿里巴巴管理層討論決定對蔣凡作以下處分：

1、管理層提議並得到合夥人委員會批准，即日起取消阿裡合夥人身份。

2、記過處分。

3、降級。職級從M7（集團高級副總裁）降級到M6（集團副總裁）。

4、取消上一財年度所有獎勵。