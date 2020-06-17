武漢婦食剩半個西瓜放雪櫃　隔兩日再食竟發燒乏力險喪命

夏日炎炎，不少人會食西瓜消暑。不過，武漢卻有一名五旬婦人，食用半個雪藏兩日的西瓜後，翌日起床後竟發燒乏力，甚至無法走路，需緊急送院治理，幾乎喪命。

夏日炎炎，不少人會食西瓜消暑。（中新社）

據《楚天都市報》報道，家住武漢、現年50多歲的劉女士生活非常節儉，早前她買了一個西瓜回家，當天把吃剩的一大半放進雪櫃保存。兩天日，劉女士把西瓜拿出來繼續吃。不久後，她出現發燒、畏寒的症狀，心想著沒有大礙，也就沒在意。

不料第二天起床後，劉女士覺得兩眼發昏，雙腿乏力，無法走路之餘還不停發抖，家人急忙把她送到醫院檢查。醫生檢查發現，劉女士到醫院時已經出現休克血壓，體內的感染指標是正常值的幾千倍，屬嚴重的細菌感染。而細菌從腸道進入血液，會引發膿毒血症、感染性休克，隨時會有生命危險。

所幸經過搶救和對症治療，劉女士的情況已逐步穩定。

專家表示，西瓜存放於不潔淨的環境、雪櫃溫度過高等因素，才是導致細菌快速增長的罪魁禍首。（資料圖片）

近年內地不時發生食用冷藏西瓜後感染的事件，有人質疑與包裹西瓜的保鮮紙有關，認為保鮮紙為細菌繁殖提供密閉的空間。對此，中國農業大學副教授范志紅表示，這種解釋意義不大，因保鮮紙重要的作用是防止西瓜與其他食物交叉感染。

此外，在西瓜表面覆蓋保鮮紙本身並不會導致細菌物質迅速滋生，但西瓜存放於不潔淨的環境、雪櫃溫度過高等因素，才是導致細菌快速增長的罪魁禍首。細菌繁殖的速度取決於兩點，一是食物受污染的程度，二是食物的保存環境。切西瓜的刀、砧板或裝西瓜的袋，如果沒有清潔乾淨，都有可能導致西瓜在放進冰箱前，就滋生了大量細菌。