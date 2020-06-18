新冠肺炎｜網傳「李蘭娟提醒」稱疫情全面大爆發　李蘭娟現身辟謠

北京的新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，短短一星期內有超過100宗本土確診病例。網上其後流傳一篇名為「李蘭娟提醒」的文章，聲稱疫情「可能將全面大爆發」，並且署名是國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟。 李蘭娟在接受內地傳媒訪問時澄清文章並非出自本人，強調從未表達過上述的觀點，並且該觀點亦與本人的觀點不相符。李蘭娟又指，當前北京各項疫情防控工作都非常及時和得當。

李蘭娟在接受內地傳媒訪問時澄清文章並非出自本人。（網上圖片）

該篇文章聲稱，6月份將是全球疫情全面大爆發，「模型來看6月23日實際感染人數超過1千萬」，同時下個月世界醫療體系亦會大規模崩潰，揚言「人類文明將在下個月開始衰敗，中國淨土除外，所以要守好國門，武裝守衛」。此外，文章有不少篇幅讚賞中國，「但目前看來，國外的干預措施幾乎是無效的，與中國的措施相比，基本上力度有效率不到5%」、「中國淨土，中國人沒有病，接種疫苗以後就可以逐步開放國門了，和疫區的人做生意」、「我想深深的感謝我的祖國，我們的制度和我們的人民都經受住了病毒和歷史的考驗！我們是最棒的！」。

另一方面，李蘭娟在受訪時有提到北京現時的情況，指出當地抗疫有兩個重點，一是新發地市場內的所有物品進行檢測，對檢測出陽性的物品要進行深入溯源，「這個工作要一做到底，這是病毒溯源非常重要的一環」；二是利用大數據技術把去過海鮮市場的所有人員找出來進行檢測，對發現的所有感染者和密切接觸者進行隔離。

李蘭娟指北京現時抗疫的其中一個重點，是將新發地市場內的所有物品進行檢測。（中新社）

李蘭娟強調，現時的關鍵工作就是排查，把所有有可能的感染者都找出來，「這項工作做得好壞直接關系到下一步能不能把疫情控制下來。如果漏掉了傳染源，導致病毒在暗暗的傳播，那就有進一步擴大蔓延的可能。」

（綜合報道）