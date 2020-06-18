王思聰旗下熊貓互娛周邊產品破產拍賣結束　共拍得13.8萬元

前中國首富、萬達集團創始人王健林獨子王思聰旗下的上海熊貓互娛有限公司（下簡稱「熊貓互娛」）周邊產品破產拍賣結束，共拍得13.8萬元（人民幣，下同），所得款項將用於公司破產清算。

熊貓互娛在阿里拍賣上的周邊產品破產拍賣前日（16日）宣布結束，394件周邊產品，包括抱枕、帽子、自拍棍、背包、杯、手機殼，及由多種物品組成的福袋、禮盒等，每件起拍價在51元至500元不等，一共拍得13.8萬元。

從成交結果來看，成交金額最高的兩個拍賣品均為公司禮盒，一款名為「Joker」，起拍價為500元，最終成交價5280元，溢價率956%；而另一個名為「幸運小轉盤」，起拍價51元，最終成交價5271元，期間有100次出價，2438人報名，5387人設置提醒，88419人圍觀。

王思聰一度被法院列為「被執行人」

去年年底，普思資本曾對外公告熊貓互娛投資糾紛的處理結果。公告寫道，經過近兩月，幾十輪商談，普思投資與熊貓互娛數十位投資人全部達成協議，所有投資人都得到賠償，熊貓互娛近20億元巨額投資損失全部由普思投資及實控人自己承擔。

受熊貓互娛牽連，普思資本董事長、萬達集團董事王思聰被法院列為「被執行人」，被下達限制消費令。去年12月，北京市第二中級人民法院發布消息，王思聰仲裁糾紛一案已在北京二中院和解解決，該院將對該案作結案處理。同期上海市靜安區人民法院對王思聰發布的三條限制消費令也已撤銷。

王思聰一度被法院列為「被執行人」。（資料圖片）

律師：債務總額目前還沒有準確數字

據介紹，此次拍賣由債權人之一上饒市翼飛科技有限公司向法院申請破產清算發起。根據上海市第三中級人民法院發布的民事裁定書：熊貓互娛應向翼飛科技支付合作費用450萬元，因熊貓互娛未履行法律文書確定的義務且明顯缺乏償債能力，翼飛科技申請對其發起破產清算。

熊貓互娛破產清算一案管理人，該案件的主要負責律師上海市海華永泰律師事務所吳忠健說，熊貓互娛的債務總額目前還沒有準確數字，管理人正在債權審核過程中，最終以人民法院裁定確認為準。他表示，熊貓公司的債權人根據破產法的相關規定，由熊貓公司資產變現後進行清償。熊貓公司的破產清算程序目前在穩步推進過程中，本次拍賣就是在人民法院主持召開第一次債權人會議後。