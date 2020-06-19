山東省揭發242人涉冒名頂替入學　山東電大佔逾百人成「重災區」

山東聊城一名女子20年前曾考取當地一間中專（中等專業學校），卻未收到錄取通知書，最近她才得知，原來竟被人冒名頂替上學。 事件引起廣泛關注，據內地傳媒報道，事實上山東省近期已清查出有多達242人是涉嫌冒名頂替入學取得學歷，目前該些學歷已作注銷處理。

山東聊城早前有受害人（右）發現20年前竟被人冒名頂替上學。（央視新聞）

報道指，在2018年度至2019年度的山東高等學歷數據清查工作中，事後共有14間高校公示清查結果，經統計後共計有273人，當中有多達242人是涉嫌冒名頂替入學，獲得學歷的時間為2002年至2009年。涉及的高校分別為中國海洋大學、濟南大學、棗莊書院、濰坊醫學院、齊魯醫藥學院、山東廣播電視大學、山東科技職業學院、山東管理學院、山東勝利職業學院淄博師範高等專科學校、山東商業職業技術學院。其中山東廣播電視大學是「重災區」，有135人涉嫌冒名頂替入學，最終被撤銷畢業證書及註銷學籍及學歷資料。

據山東某高校教務處工作人員指，上述清查工作是緣於山東省教育廳在2018年下發的一份文件，決定對「學信網」（中國高等教育學生信息網）上的山東省普通高等教育學歷反饋數據，進行一次全面清查。工作人員表示，通過「學信網」的內部核查後，發現確有部分學生的名字或身份證碼重覆，「後來我們查出來有一部分確實是重了，一個人不可能同時在兩個學校上課，那肯定有一個學生是冒名頂替」。

山東省的名校之中中國海洋大學亦清查出有冒名頂替入學的學生。（資料圖片）

報道又提到，學歷清查公示後沒有一人提起異議，但現實上有部分高校在清查過程中，由於不掌握聯繫方式，所以事後都沒有與被冒名頂替者聯絡。

對此，山東省教育廳新聞中心一名工作人員在周五（19日）回覆已經關注到相關情況，山東省教育廳高校學生處正在查詢總體清查數據。相關部門負責人更稱，稍後將會有發布會作出通報。

網民熱議：

不查不知道，一查嚇一跳吧！ 舉一反242。 取消他們的學歷就完了嗎，耽誤了被頂替242個人的人生，能找誰賠償？ 建議全國都查，不知道多少人白白交換人生。 看來冒名頂替在山東是常規操作了啊，這就是所謂的忠厚老實？ 一個省就查出242個寒門學子被冒名頂替，監督機制漏洞太大了，公開透明是最好的防腐劑。

（綜合報道）