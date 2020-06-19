廣州火鍋店被揭隔渣過濾重用「口水油」　負責人稱因疫情影響供貨

廣州海珠區一間火鍋店被揭發衛生環境惡劣，顧客吃剩的青菜等食材會回收後再次出售，甚至連湯底紅油，都會經簡單隔渣過濾後重覆使用。 涉事火鍋店法定代表人就解釋，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，鍋底原料廠家一直無法供貨，故此就在自行製作火鍋底油時添加「口水油」。

涉事火鍋店。（影片截圖）

涉事火鍋店是位於海珠區南石頭街江燕南路，名為「冷記重慶火鍋店」。據內地傳媒報道，該火鍋店會將顧客人使用過的紅油、剩菜等回收，經簡單過濾分撿後再次售賣。此外，店內的瓜果蔬菜、肉類等食材未有分類存放，且不作清洗就直接切片擺盤，而且後廚工作人員工作上不戴口罩、手套，亦沒有健康證明。

對此，廣州市海珠區市場監督管理局隨後就派出執法人員趕赴現場調查處置，經查確認情況基本屬實，予以立案查處。執法人員初步核查，發現該火鍋店只能提供營業執照和食品經營許可證備查，但沒有牛油進貨單據，4名員工現場亦未能提供健康證備查。此外，執法人員確認其廚房環境有不夠整潔，甚至積污積垢、未按照保證食品安全要求貯存食品等問題。執法人員向該火鍋店發出《當場行政處罰決定書》，給予警告的行政處罰，責令其當日內整改。

執法人員到現場調查。（網上圖片）

該店法定代表人解釋稱，受疫情影響，鍋底原料廠家一直無法供貨，所以自從廣州允許復工復業後，店內所用的火鍋底油均是自行熬製，並且會在熬製過程中添加少量老油。

另一方面，海珠區市場監管局針對該火鍋店的問題召開專題會議，決定從即日起，在全區範圍內展開餐飲服務食品安全專項突擊整治行動。

（綜合報道）