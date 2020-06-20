內地名創優品餐具三聚氰胺遷移量超標　公司道歉：去年已全部下架

上海市市場監督管理局周四（6月18日）公布，近期抽查76批次密胺食具，9批次産品不合格。其中，標稱名創優品（MINISO）經銷的一款「KaKao Friends」單耳蘋果碗被檢出三聚氰胺遷移量不合格。 針對此事，名創優品官方微博周五（6月19日）刊發聲明致歉，並強調涉事產品已於去年10月30日全部下架。

上海市監局共抽樣76批次密胺食具產品，9批次産品不合格。（上海市監局）

據上海市市場監督管介紹，此次產品質量監督抽查，主要的檢測項目有感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬（以Pb計）、脫色試驗、三聚氰胺特定遷移量、特定遷移總量（以甲醛計）、標簽標識。共抽樣76批次產品，經檢驗，不合格9批次，不合格率發現率為11.8%。

其中，不合格率最高的項目為三聚氰胺遷移量（4%乙酸），共有5批產品被檢出該項目不合格。其中1批次不合格產品該項目檢測值為5.0mg/kg，遠超2.5mg/kg的標準限量。

有2批次產品總遷移量不合格，且數據超標嚴重。4批次特定遷移總量（以甲醛計），3批次產品高錳酸鉀消耗量不合格，其中還有一批在試驗過程中發生嚴重的脫色，質量堪憂。該批次不合格樣品在浸泡試驗後從一個「紅碗」變成了一個「白碗」。

標稱名創優品（MINISO）經銷的一款「KaKao Friends」單耳蘋果碗被檢出三聚氰胺遷移量不合格。（網上圖片）

在不合格產品中，最為人熟知的品牌是近年來號稱「日本快時尚」、多次捲入侵權爭議的名創優品。一款「KaKao Friends」單耳蘋果碗被檢出三聚氰胺遷移量不合格，經銷商為名創優品（廣州）有限責任公司，出售地點在上海市楊浦區的一個百貨綜合經營部。

抽查結果公布後，名創優品在微博發出聲明稱，此次上海市市場監督管理局網通報的為2019年抽查檢驗結果。又指涉事產品上架銷售後，名創優品對其進行抽檢，發現超標樣本後，主動下架該產品，並於2019年10月30日全部下架完畢。該公司還在聲明中致歉，稱杜絕類似情況再次出現，保障消費者的健康安全。

據介紹，密胺餐具又稱仿瓷餐具，有不易碎和不變形的特點，被用於餐飲業及兒童飲食業。密胺餐具使用的原料是三聚氰胺和甲醛在一定條件下反應為高分子聚合物密胺樹脂。惟部分不良商家以不可應用於餐具的脲醛樹脂，代替可以應用於餐具的三聚氰胺甲醛樹脂，脲醛樹脂遇到高溫，釋放出甲醛。

上海市密胺餐具產品質量抽查不合格產品。（上海市監局）

上海市監局指，本次抽查中，有4批次產品的「特定遷移總量（以甲醛計）」 項目不合格，說明密胺餐具中溶出有機小分子和甲醛不符合標準要求，4批次不合格產品該項目檢測值為34mg/kg至548mg/kg，超出15mg/kg的標準限量。

（綜合報道）