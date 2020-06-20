嚴查利用「學位房」炒高樓價　深圳福田下架逾400套價格虛高房源

深圳福田區早前有多個屋苑的業主遞交「小升初」（小學升讀初中）申請時，被同區的深圳高級中學南校區駁回， 有業主到當地教育局拉橫額維權，甚至在深夜在教育局門口下跪以爭取「學位」。福田區政府事後通報指是事件涉及有人借「名校學位」炒作以抬高樓價。 為嚴查借「學位房」哄抬樓價，福田區住建局日前印發了《福田房地產中介從業「八不准」》的通知。截至本周五（6月19日），該區檢查了40多間中介門店，發現15條違法違規線索，並下架了400多套價格虛高房源。

深圳日前有多人在教育局門口下跪爭取「學位」。（微博）

按照通知，福田區將對八類違法違規行為開展重點整治，其中包括：借「學位房」、「棚改」、「拆遷」等炒作哄抬房價，散布未經主管部門認可的「學位積分類別」、「納入棚改計劃」等不實信息，誤導購房者；建立微信群、QQ群等，聯手炒房或為「炒房團夥」提供攬房攬客便利；歪曲解讀有關房地產政策，散布虛假、不實房地產市場信息，誤導購房者心理預期，製造市場恐慌情緒等等。

福田區住建局表示，經查實違反「八不准」行為之一的，除從嚴從重行政處罰外，還將依法對涉事房地產中介從業人員由行業協會列入「行業黑名單」、情節嚴重的，取消從業資格。機構和人員違法違規情節嚴重、性質惡劣的，依法暫停涉事機構網簽權限，並將相關線索報區掃黑除惡辦。

深圳福田區住建局、市場監管福田局聯合執法組，先後前往美聯、中原等地產公司實地了解。（南方都市報）

據內媒報道，自通知發布以來，截至6月19日上午，福田區共檢查熱點片區房地產中介門店40餘間，發現違法違規線索15條，行政處罰立案2宗，下架價格虛高房源400餘套，對2名房地產中介人員進行了不良行為記錄。

（南方網）