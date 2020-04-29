中國首列商用磁浮列車時速160.7公里　刷新中低速列車世界紀錄

中國在磁浮技術再獲重要突破。4月20日，中國首列商用磁浮2.0版列車在湖南長沙磁浮快線跑出160.7公里的時速，完成最高設計速度的達速測試，刷新短定子中低速磁浮運行速度的世界紀錄。 據了解，此前世界上中低速磁浮列車系統能達到的最高速度是131公里/小時，由日本HSST列車在試驗線上完成測試。

中低速磁浮列車具有爬坡能力強、轉彎半徑小、建設成本低、環保等優點，適用於城市市區、近距離城市間交通連接。

中速磁浮列車在湖南長沙進行測試。（新華社）

本次提速測試工作是湖南省磁浮技術研究中心和湖南磁浮交通發展股份有限公司組織，參與者包括中車株機、中國人民解放軍國防科技大學、同濟大學國家磁浮中心、中鐵二院、湖南省交通設計院、西南交通大學、長沙理工大學等。

此次測試工作耗時10個月，解決諸如中速懸浮穩定、車橋耦合、靴軌耦合等重大技術難題，終於完成列車的最高設計速度160公里/小時的測試工作。

為何稱時速160公里的中速磁浮列車是世界第一？

媒體指，相比上海運行的高速磁浮列車（速度達到430公里/小時），中低速磁浮列車具有結構簡單、造價低廉等優勢，更加適用於城市軌道交通及旅遊觀光，兩者主要區別在於電機構造不同，即高速磁浮列車直線電機是長定子結構，定子安裝在地面軌道上，相當於「發動機」安裝在地面上，而中低速磁浮列車是短定子結構，相當於「發動機」安裝在列車上。

作為中低速磁浮列車系統，目前世界上能達到的最高速度是131公里/小時，由日本HSST列車在試驗線上完成測試。

中國在新型軌道交通技術領域優勢明顯。圖為2019年中國時速600公里高速磁浮試驗樣車在青島下線 。（新華社）

而中國研製的160公里/小時中速磁浮列車是在現有中低速磁浮技術進行技術基礎攻關與升級而實現提速的，最高實測速度達到160.7公里/小時，且是在商業運營線上完成測試。

目前全球已經商業運營的磁浮線路有5條，分列中國的上海、長沙、北京以及日本名古屋、韓國仁川等城市，其中上海的是速度超過400公里/小時的高速磁浮列車、而其它則是運營速度為100公里/小時的中低速磁浮列車。

（綜合報道）