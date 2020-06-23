【三峽大壩】庫區水位超出防洪限制　再傳大壩變形專家批惡意炒作

官方傳媒日前報道，長江三峽大壩庫區受強降雨影響水位持續上漲，上周六（20日）入庫流量增加至每秒2.6500萬立方米，庫區水位接近147米，超出防洪限制水位近2米。 據湖北省自然資源廳公布在周二（23日）公布的最新消息，三峽庫區（夷陵南部）、鄂州市、武漢（新洲東北部）等多個暴雨中心發生崩塌、滑坡、泥石流的風險較大（Ⅲ級），請相關地方政府及有關部門做好地質災害防範工作。

三峽庫區水位在上周六時接近147米，超出防洪限制水位近2米。（影片截圖）

海事部門加強對重點水域的巡航。（影片截圖）

《央視財經》的報道指，受近日強降雨影響，三峽庫區水位持續上漲，三峽大壩入庫流量在上周六增加至每秒2.6500萬立方米，相比上周五（19日）的每秒2.0500萬立方米，增加每秒6000立方米。報道提到，三峽庫區水位接近147米，超出防洪限制水位近2米。當地停靠在岸邊的客渡船開始移錨收纜，以防走錨、斷纜事故發生，「為了應對此次強降雨造成的漲水過程，海事部門也加強對過往船舶的檢查以及對重點水域、碼頭的巡查巡視」。

至於湖北省自然資源廳的最新消息則稱，周二早上8時至周三（24日）早上8時，預計三峽庫區（夷陵南部），鄂州市、黃岡地區、黃石地區、咸寧地區，宜昌（宜昌市城區、長陽東部、五峰東部、宜都）、荊州（松滋西部）、武漢（新洲東北部）以及其他暴雨中心發生崩塌、滑坡、泥石流的風險較大（Ⅲ級），請相關地方政府及有關部門做好地質災害防範工作。

湖北省自然資源廳指預計三峽庫區（夷陵南部）等多地及暴雨中心發生崩塌、滑坡、泥石流的風險較大（Ⅲ級）。（湖北省自然資源廳）

另一方面，中國氣象局在周二亦稱，未來三天強降雨勢頭依然猛烈且雨帶將緩慢南壓，貴州中南部、湖南中北部、湖北東南部、江西北部、安徽南部、江蘇南部、浙江西南部及廣西北部等地將有暴雨，局部地區有大暴雨，需警惕強降雨可能引發的中小河流洪水、山洪、地質災害、城鄉積澇等。

三峽大霸的情況引起關注，三峽集團在周一（22日）就透露，三峽發電站34台機組已於周日（21日）全部併網發電，是今年來首次全開運行，日發電量接近4億千瓦時。三峽集團稱，集團旗下的長江電力全力克服新型冠狀病毒肺炎疫情帶來的影響，及時完成全電站34台機組2019年至2020年度檢修及多項重要設備改造，為電站設備安全防洪渡汛和「長周期、滿負荷、不間斷」運行做好充足準備。

三峽發電站34台機組全部併網發電。（三峽集團）

值得一提是，內地近日流傳「官媒證實三峽大壩變形，水利部：做好防大洪水的准備工作」的消息，中國水力發電工程學會副秘書長張博庭近日在接受《澎湃新聞》訪問時就反駁稱其是「純屬惡意炒作」，不但去年傳出上述消息時官方已有澄清，「另外，所謂的大壩變形和防大洪水之間也沒有必然關聯，拼接在一起，容易引起公眾誤解和恐慌。」

報道亦引述長江勘測規劃設計研究院總工王小毛指出，三峽工程大壩的防洪設計、抗震設計、建築物穩定和應力的控制等均采用非常嚴苛的設計標准。對於三峽大壩變形，實際上相鄰壩段沉降差異均在2毫米以內，壩體並沒有不均勻沉降。此外，壩基水平位移變化很小，在監測誤差範圍之內，壩頂向下游最大水平位移為30毫米，符合國內外已建混凝土重力壩變形規律，各項指標均在設計允許範圍內，「在壓力荷載作用下，一般建築物都會產生一定的位移，這是符合規律的正常現像。」

（綜合報道）