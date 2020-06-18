冷凍十年的胚胎成功「復甦」　武漢罕見雙胞胎兄弟年紀相差10歲

內媒報道指，在武漢，近日出現了一對相差達10歲的雙胞胎兄弟，情況相當罕見。 原來一名女子在11年前做試管嬰兒時培育了一批胚胎，女子移植了一個胚胎後生下一子，剩餘的胚胎則冷凍起來儲藏。 去年該女子決定再生育，因此利用當年儲藏下來的胚胎進行移植，並在近日誕下一子。由於選用的胚胎都出自同一個受精卵，從醫學角度來看，兩兄弟相差10歲，但確實是雙胞胎。

王女生下第二個兒子同同，同同比他的雙胞胎哥哥小十歲（點圖放大）：

41歲的王女士表示，自己10多年前結婚時，就已經準備好當媽媽，但多次自然流產讓她身心俱疲。直到2009年，她決定到湖北省婦幼保健院生殖中心就診，醫生當時發現王女的卵管不暢通，自然受孕的條件不佳，因此建議她採用試管嬰兒技術。

醫生為王女進行取卵手術，成功培育了一批胚胎，之後王女成功移植了一個胚胎，並將剩餘胚胎冷凍儲存在生殖中心。王女在2010年6月成功生下大兒子路路。

一直到了最近兩年，王女身邊許多朋友都生下二胎，路路也表示「想要弟弟妹妹」，王女決定再生一個，這時她想起儲存在生殖中心的那批冷凍胚胎。王女再次就醫後也遇上當年的醫生，醫生稱以王女的年紀「做試管嬰兒的成功率並不高」，因此建議採用「養囊技術」。

醫生將王女儲存的冷凍胚胎「復甦」，並通過「養囊」技術，讓她順利懷胎。（影片截圖）

在常規的試管嬰兒技術中，取卵後進行胚胎培養2-3天即可做移植手術，而「養囊」是將這些胚胎繼續再養兩天，然後選出更優質的胚胎進行移植。於是醫生將王女儲存的冷凍胚胎「復甦」，並通過「養囊」技術，讓她順利懷胎。

王女成功懷孕後在今年的6月16日生下第二個兒子同同，而且同同的體重與哥哥路路誕生生時的體重一模一樣（7.67磅）。由於同同和路路出自同一批胚胎，醫生表示，「從醫學的角度來看，路路和同同是雙胞胎兄弟」，但兩人卻相差10歲，可以說是非常少見。

（綜合報道）