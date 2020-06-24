山東女連續兩年高考被冒名頂替入學　班主任寫懺悔書承認女兒頂替

近日，山東聊城出現冒名頂替上大學的事件引起社會的關注，山東近期已清查出有多達242人涉嫌冒名頂替入學取得學歷，目前這些學歷已作注銷處理。 內媒報道指，山東濟寧一名女子22日（周一）在微博發帖稱，自己曾在1997年和1998年山東高考中連續兩年被冒名頂替，而且其中一名頂替者為自己高三班主任的女兒，班主任更曾給她寫過懺悔書。

山東濟寧一名女子稱自己連續兩年高考被冒名頂替（點圖放大）：

內媒《南方PLUS》報道指，山東濟寧女子苟晶表示，1997年時她第一次參與高考，當時她就讀濟寧市實驗中學，最終落榜重讀。1998年，她重讀時在高考模擬考試中考獲濟寧市任城區第4名的佳績，最終在高考中成績卻非常差，被湖北黃岡一所普通大學錄取，然而她在填報志願時並未選擇這家大學。

苟晶稱，她在2002年才意識到自己可能被頂替了。2002年，一個在北京讀書的同鄉朋友告訴苟晶，她發現有一個來自山東濟寧的女子在北京一所高校上學，而且同樣名叫「苟晶」。然而當這名同鄉朋友去找「苟晶」時，卻發現不是自己認識的朋友。

2003年，苟晶的高中班主任託人轉交給苟晶一封信，上面寫著自己讓女兒冒名頂替苟晶上北京一所大學的經過，並向苟晶道歉，希望苟晶諒解。班主任稱自己女兒不夠聰明，而他這些年內心也備受煎熬。報道指班主任的女兒就是苟晶在97年高考的頂替者。

山東聊城早前有受害人（右）發現20年前竟被人冒名頂替上學。（央視新聞）

苟晶又懷疑自己在98年也被冒名頂替，她稱「我清楚記得自己沒報考湖北的院校，就算我想，我們家當時的經濟條件也不允許」。其中還有不少疑點，包括如果她在97年遭人冒名頂替上大學，98年是如何參加高考？錄取的渠道到底是怎麼？為什麼沒填報湖北那所學校卻最終被錄取？

苟晶稱已向山東省教育廳實名舉報自己連續兩年高考被冒名頂替一事，官方部門已來電核實並展開調查。她表示，她這些年搬過十來次家，換過許多工作，直到2013年趕上電商潮流，在一家電商公司工作，生活才逐漸穩定下來。至於在97年頂替她上北京一所大學的女子，則曾使用她的名字入職濟寧一所中學做後勤部老師。

（綜合報道）