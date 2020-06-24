中國搶劫案數字近10年跌9成　內媒：移動支付普及讓壞人「失業」

內地傳媒報道，聯合國毒品與犯罪問題辦公室的數據顯示，中國在2010年時搶劫案件數字排名全球第五，但在2018年的排名已跌出20名外，近10年間銳減超過90%。 與此同時，中國近十年來移動支持普及率接近9成，被認為一定程度上是微信、支付寶的普令壞人「失業」。

移動支付現時在中國已相當普及，隨處可見。（中新社）

《鳳凰周刊》報道，中國在2006年的搶劫案件數字排名第六，有超過30萬宗。數字其後逐年遞減，雖然有2007年及2008年有小幅度回升，但自2009年開始，中國的搶劫案件數字一直減少。及至2012年，中國推出支付寶等一系列的移動支付，普及率逐年上升。與此同時，中國的搶劫案件數字繼續穩步下跌。2018年的數據顯示，中國的搶劫案件數字為2.5420萬宗，跌出20名外，移動支付普及率在該年已超過70%，其後更進一步逼近至90%。

科技新聞資訊網站「快科技」認為，雖然從邏輯上而言，搶劫案件數字下跌不能完全歸功於移動支付，但從現實層面來看，移動支付的普及使大眾都不太會攜帶現金外出，「小偷等傳統職業顯然備受打擊」。網上甚至曾經熱傳一則趣聞，有兩名外地男子到浙江杭州犯案，連環搶劫3間便利店後，卻只獲得現金2000元（人民幣．下同），被捕時不禁抱怨「杭州人都不用現金的嗎？」

（綜合報道）