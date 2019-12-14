人臉識別被印刷面具破解！中國邊境站、微信支付、支付寶都有漏洞

人臉識別系統應用愈來愈廣泛，遍及支付、過關、安全認證等，但原來人臉識別系統非如想像般可靠，簡單一個印刷出來的面具，竟然可以騙過一些人臉識別系統，包括中國邊境管制站等。

美國AI人工智能公司Kneron研究人員以印刷出來的人臉面具，測試不同國家的人臉識別系統，結果發現可以騙過中國「微信支付」和「支付寶」兩大電子交易平台、中國邊境管制站，以及荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場出入境系統。

（網上圖片）

若可以用印刷出來的面具騙過人臉識別系統，會有什麼問題呢？就以上個案，別有用心者能透過逼真的人臉面具避過安檢，代替某人出入境、搭飛機，甚至購物等，安全明顯有漏洞。

Kneron行政總裁Albert Liu強調，若人臉識別技術供應商不能給用戶最安全保障，便應該承擔責任，又說研究涉及公司數量多，顯示行業內存在不及格人臉識別技術問題。

人臉識別系統應用愈來愈廣泛。（資料圖片）

不過也有系統成功通過測試，包括以下兩個（點小圖放大看），兩者皆使用更複雜的「結構光成像（structured light imaging）」技術。

知多些：美國大學研特殊T恤 可避過人臉識別

其實外國一直有研究如何破解人臉識別系統偵測，美國東北大學（Northeastern University）和麻省理工學院華森人工智慧實驗室（MIT-IBM Watson AI Lab），就開發出聲稱可以瞞騙人面識別的T恤，運作情況如下：（點小圖放大看）

詳細技術原理，可看以下報道：

人面辨識都認唔到？麻省理工研特殊T恤可在AI鏡頭前「隱形」