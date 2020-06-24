【端午節】划船船槳原來是「琉球古武術」的經典兵器

提起船槳，大家又會否想起巖流島上的宮本武藏？事實上，船槳的確是琉球古武術一樣經典兵器，至今依然有不少習者。（封面圖片擷取自：DOJOS KEN USA 網頁）

▍既可划水，亦可防身的槳形兵器

櫂（エーク，粵音：驟，羅馬音：Eku，英文可叫作Oar），原本是琉球國的行船工具之一。琉球國由琉球群島所組成，三面環海的特殊地理位置，讓它自古就是非常重要的貿易中轉站，而平民則大多以捕魚為業，例如以潛水方式捕獲海產的「海人」。

琉球漁民或海人使用的船隻名曰「鱶舟」，是一種類近於舢舨的小型帆船，而櫂便是鱶舟的撐船工具（也就是船槳）。

過去很多武器都是從農具改做而來，那漁夫們把櫂作為武器亦十分合理。但當然這些古武器通常都有起緣故事伴隨，按《Okinawan Kobudo: The History, Tools, and Techniques of the Ancient Martial Art》所說：

櫂術創自一個叫作Akachu (赤人)的漁民，他來自津堅島。之所以叫「赤人」，是因為他的膚色曬得很黑。

Chikin Shosoku 親方(親方是琉球國的一個位階，為琉球士族中的最高稱號)因在首里鎮爭奪權力而被判處死刑，因為他是一名棍術大師而受到了極大的尊重。結果他並未有被處決，反而被流放到津堅島。

他在津堅島遇到了「赤人」，並教了他棍術。而「赤人」天資聰敏，最後更超越了自己的老師，更創了一套使用櫂的型用來對抗刀、槍和短棍。他更把櫂兩邊削利，加強切割的能力。

現時，琉球古武道振興會、又吉武道、劉衛流等流派都有繼續練習及推廣櫂術。

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▍琉球古武道中，船槳的套路與使用

除了像雙頭棍使用外，有一招技術按上述的書所說非常實用，名叫Sunakake( 砂掛け、砂カチ)，就是撒沙的意思。大概是指用櫂把地上的砂撒各敵人，影響對方視力再攻擊。

另一套著名的型，就是「津堅赤人之櫂手」，正是紀念來自津堅的赤人而有的名字：

值得留意的是，因為正如上文所說櫂的兩邊被削利，所以在擊打對方後，會有一個向後「拖」的動作，以割傷對方。

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▍流行文化中的「船槳／櫂」形象

最有名的當然是宮本武藏以「船槳」打敗佐佐木小次郎，雖然這故事眾說紛紜，狹雜了事實和幻想，但確實宮本武藏用船槳已經深入民心。例如出名惡搞的《戰國basara》中的宮本武藏就直接用船槳：

除了他以外，在《忍者外傳(Ninja Gaiden) 》中，只要把平平無奇的木劍升至最高級，就能得到一把強力武器「天衣無縫」，就是一塊很大的船槳：

參考資料：《Okinawan Kobudo: The History, Tools, and Techniques of the Ancient Martial Art》

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