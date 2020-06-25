北京疫情｜黃牛黨出沒炒賣病毒檢測名額　24小時知結果收費1780元

北京的新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，當局隨即推行大規模病毒檢測，要做到「應檢盡檢、願檢盡檢」，同時為做好風險人員的精準管控，嚴防疫情蔓延擴散，明確要求「非必要不出京」，確需出京則要持7日內病毒檢測陰性證明。 北京警方通報，指有一批「黃牛黨」瞄準機會，聲稱可以提供快速辦理病毒檢測，從中非法獲利，9名涉案人員已被查獲，其中4人被行政拘留。

據了解，事發在本周二（23日），警方接獲民眾舉報，指微博上有人發布帖文，聲稱「賣北京核酸檢測名額，24小時和48小時出結果，價格是1780元（人民幣．下同）」。警方對此高度重視，連夜展開工作，迅速抓獲帖文發布人23歲的閆姓男子，並按照其供述，將「上線」24歲的白姓男子抓獲歸案。

北京要求「應檢盡檢、願檢盡檢」，病毒檢測陰性證明書對絕大多數人而言就是出門的「通行證」。（中新社）

經深入調查後，白某是一間酒吧的員工，酒吧經理37歲的萬姓男子組織下屬員工，成立微信群組「核酸檢測群」，夥同閆某等人在網上發布消息，招攬客戶，聲稱可以加急辦理、速取結果，並再層層加價後介紹民眾到相關機構進行病毒檢測，從中獲利50元至2000元。

警方指，當前北京市的病毒檢測能力快速提升，重點人群、重點區域、重點領域檢測工作有序展開，呼籲民眾要通過正規渠道參加檢測，確保檢測資源用在阻斷疫情傳播的最關鍵節點。

（平安北京）