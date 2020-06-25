【有片】江蘇男開車追4公里撞傷小偷　涉嫌故意傷害被捕惹爭議

近日，江蘇南通一名男子發現銀包被偷後，隨即開車窮追騎電動自行車的小偷三四公里，並將其撞翻，導致小偷左腿骨折，最終因涉嫌故意傷害被捕。

江蘇一名男子開車窮追騎電動自行車的小偷三四公里，並將其撞翻（點圖放大）：

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內媒報道指，5月26日早上，孫姓男子開私家車到河邊洗蚯蚓，洗完蚯蚓回到車內發現車上的銀包不見了，而銀包裡面有一千多元人民幣。他四處查看後，發現一名騎著電動自行車男子要離開，孫男立即喊住他，但騎電動自行車的男子反而加速逃跑。孫男立即開車追趕，追了大概三四公里，最終將男子撞倒在地，造成左腿骨折。

經警方調查，騎電動自行車的男子對偷孫男銀包的事實供認不諱，孫男則因涉嫌故意傷害需取保候審。警方指孫男在開車追趕時，其本意並不是想撞死或撞傷小偷，而是傾向於讓小偷停車，然後拿回自己的錢。目前小偷的傷情鑑定還未出來，在醫院被監視居住。

被偷銀包裡面的一千多元人民幣。（影片截圖）

律師：若輕傷則不存在防衛過當問題

泰和泰律師事務所的趙莉芸律師表示，根據刑法第20條規定，為了使國家、公共利益、本人或者他人的人身、財產和其他權利免受正在進行的不法侵害，而採取的制止不法侵害的行為，對不法侵害人造成損害的，屬於正當防衛，不負刑事責任。正當防衛明顯超過必要限度造成重大損害的，應當負刑事責任，但是應當減輕或者免除處罰。

趙莉芸認為，孫男的行為究竟屬於正當防衛還是防衛過當，關鍵是要看是否超過必要限度造成重大損害。

楊恩雄律師表示，在本案中，小偷偷了孫男一千多元，若被孫男撞成重傷，孫男行為明顯超過必要限度造成重大損害，如果只是撞成輕傷，則不存在防衛過當問題。

網民熱議：

「是不是應該要主動打車送他走？」

「以後這個小偷還追不追！」

「被偷東西就應該自認活該倒霉？」

「小偷偷你東西你最多只能偷回去？」

（綜合報道）