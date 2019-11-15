遼寧殘疾按摩師「反殺」醉漢案開庭　是否正當防衛引爭議

遼寧撫順周五（15日）開庭審理一宗命案，44歲的殘疾人按摩師于海義，去年9月18日凌晨在店內休息期間，與酒後強行闖入呂某廝打。于海義持刀將呂某捅傷，呂某大量失血死亡。 呂某家屬提出民事訴訟，要求賠償82萬元（人民幣．下同），當中包括有65萬元死亡補償及10萬元精神撫慰金等。 庭審結束後，法庭宣布休庭，案件將擇期宣判。

案情指，于海義在其工作的足療店一樓休息時，呂某在店外敲門稱要光顧，但由於已過營業時間，于海義未開門。呂某其後在門外推動已上鎖大門欲進入，于海義見狀就取出折疊刀，來到大門附近。呂某將門推開強行進入，二人隨即廝打起來，期間于海義持折疊刀刺中呂某腹部一刀，致其倒地。

44歲的于海義是殘疾人按摩師。（中新網）

于海義與欲強闖的呂某廝打，期間持刀將其捅傷，最終呂某大量失血死亡。（影片截圖）

呂某經搶救無效死亡，經鑑定是被帶刃利器刺中上腹部，造成腸繫膜動脈斷裂大失血而死亡。于海義於案發後向公安機關投案。

檢方認為，于海義持折疊刀刺傷呂某，行為屬於防衛行為，但鑑於呂某實施不法侵害時井未使用兇器，尚未嚴重危及人身安全。于海義使用刀具進行防衛，並致呂某死亡，防衛行為明顯超過必要限度，屬於防衛過當，當以故意傷害罪追究其刑事責任。

呂某當時正要推門強行進入已休息的足療店。（中新網）

于海義辯稱，足療店從未提供過夜服務，案發前他有告知呂某已經過了營業時間，但呂某仍不離開。呂某強行進入店內，令于海義覺得很害怕，加上當時沒有反應時間，無法判斷對方是否有帶工具，遂覺得對方可能有帶工具，所以才會持刀。

辯護律師亦指，案發時于海義感到極度恐懼，非常慌張，持刀防衛是可以理解，且案發後于海義有協助救治呂某，隨救護車到醫院及交納醫藥費。

（綜合報道）