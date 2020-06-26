趁女乘客熟睡偷錢還猥褻　上海「美團打車」司機判刑14個月

上海一名「美團打車」司機在接單期間，竟趁女乘客熟睡時通過手機轉帳偷錢，其後又猥褻對方的胸部及下身。被告惠某犯強制猥褻罪、盜竊罪，日前在上海嘉定法院被判處有期徒刑1年2個月，罰金1000元（人民幣．下同）。

案發在去年12月28日凌晨3時許，司機惠某通過「美團打車」接單，載送受害人賈某至嘉定區江橋鎮某處地址。惟惠某趁賈某在後排座位上熟睡之機，先是使用賈某的手指紋，分別從賈某手機支付寶及微信綁定的銀行卡中，轉走800元及2300元現金。其後惠某又趁機伸手撫摸賈某的胸部等私隱部位。

上海一名「美團打車」司機在接單期間，竟趁女乘客熟睡時通過手機轉帳偷錢，其後又猥褻對方的胸部及下身。（資料圖片）

賈某轉醒後發現銀行卡內的錢款被他人轉走，遂向惠某質問，東窗事發的惠某只好將上述的3100元通過手機支付返還。惠某在今年1月6日被抓獲歸案。

法院認為，公訴機關指控惠某犯強制猥褻罪、盜竊罪的犯罪事實清楚，證據確實、充分，指控罪名成立，量刑建議適當，應予支持。惠某犯強制猥褻罪，判處有期徒刑1年2個月；犯盜竊罪，判處拘役5個月，罰金1000元，兩罪並罰下決定執行有期徒刑1年2個月，罰金1000元。

美團打車是美團旗下網約車平台，於2017年2月正式上線，業務覆蓋全國2800個縣區市。

（綜合報道）