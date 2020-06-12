【大反轉】網爆滴滴司機直播性侵　警方核實影片是夫妻色情表演

近日有網民爆料稱，河南鄭州一名男子自稱滴滴司機，某天晚上噴香水「迷姦」一名女乘客，並對外直播了在車上性侵的全過程，直播影片被人錄製後在網上流傳。 事件在周五（12日）晚間迎來「大反轉」，當地警方通報稱，經調查後發現，影片中的兩名涉事者為夫妻關係，以營利為目的公開進行色情表演。

據此前報道，名為「besafe2020june」的網民周四（11日）在GitHub發帖稱，在某地下直播App上發現了一個標題為「深夜滴滴迷奸」的直播間，名為「戶外車震」的男主播自稱是河南鄭州的滴滴司機，這名司機稱要去尋找一位女性乘客作為「獵物」，在車內完成性侵。

直播的主要內容被發帖網民錄製下來，長約21分鐘，影片顯示了一名女乘客上車後，被司機噴迷暈「香水」以及「性侵」的全過程。這則帖文隨後被另一名網民「巧克力翠翠殺」轉發到微博上，由此引起眾多內地網民關注。

「巧克力翠翠殺」後來於周四晚間澄清，她起初以為罪犯是滴滴司機，才借用了「滴滴」這個標簽作為話題。她表示，自己重新仔細閱讀了原文，根據原作者描述，受害人等的專車未到達，而犯罪者聲稱「他就是個滴滴司機，要坐車就正好」，所以犯罪者是否是真正的滴滴司機這一點未能確認。這名網民還說，為無意中引導了對滴滴不利的輿論導向感到非常抱歉，但否認造謠。

鄭州市公安局於在微博通報案情。（微博）

周五，鄭州市公安局於在微博通報案情指，22歲男疑犯車某濤和21歲女疑犯郜某琦二人是夫妻關係。6月10日凌晨，二人以盈利為目的，在車某濤名下的白色長安車內，通過車某濤手機上安裝的某非法直播平台APP，以網約車司機迷奸女乘客為噱頭，公開進行色情表演，吸引他人觀看，挑戰社會公序良俗，突破道德底線，擾亂社會治安秩序。目前車、郜二人已被抓獲，案件正在進一步辦理中。

據悉，涉事的直播平台名為「星戀直播」，各個直播室的入口封面性感，主播大部分為女性，部分女主播言語開放，有裸露行為，該平台目前已停業整頓。

滴滴網約車公司總裁陳熙周五下午在微博上發長文表示，「如果這是個自導自演的黃播劇，那影片製作者和幕後的黑手欠數百萬滴滴司機師傅們每人一個道歉」。

（綜合報道）