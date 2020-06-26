6.26禁毒日｜內地各大平台清理「涉毒」內容　7歌手46首歌曲下架

今天（26日）是國際禁毒日，最高人民檢察院透露，截至周四（25日）上午，內地各大互聯網平台共清理涉及毒品的音樂、影片、文章、評論等合共1927個，其中包括有7名歌手共46首歌曲要下架，同時技術處理或查封88個帳號。

北京海淀區檢察院在辦案時發現，網上有大量涉毒音樂及影片。（微博）

據了解，事件緣於北京海淀區檢察院在辦案時發現，「呼葉子」、「飛一個」、「哈草」等與毒品有關的「行話」充斥，網上有大量涉毒音樂及影片。北京海淀區檢察院其後發出檢察公益訴訟訴前檢察建議，行政主管部門在收到檢察建議書後，即時下發整改通知，要求涉案經營性互聯網文化單位，針對其平台進行全面清理整治。

其中，北京愛奇藝科技有限公司清查涉毒品音樂及影片共96個，處置用戶帳號40個；優酷信息技術（北京）有限公司清查涉毒品音樂及影片342個；北京百度網訊科技有限公司攔截好看視頻、全民小視頻的涉毒品音樂及影片112個，處置用戶帳號48個；北京酷我音樂科技有限公司下架7名歌手共46首歌曲；北京字節跳動科技有限公司清查文章、評論共1372篇，影片5個。

最高檢表示，目前各平台均已根據情節嚴重程度對相關用戶進行警告、禁止部分用戶功能、封號等帳號管理措施，並將針對相關違法內容進行持續地回查和攔截。

（綜合報道）