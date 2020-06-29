南京男訂外賣備註「救命」商家急報警　揭系統屏蔽詞釀一場誤會

近日，江蘇南京六合區一間燒烤店接到一筆特殊的外賣訂單，備註顯示「幫忙**黃**，救命，謝謝」字樣。商家看見「救命」後，趕緊撥打報警電話。警方調查後，最終證實這是一場烏龍。

六合公安分局龍池派出所指出，警員接警後到達現場，店家負責人王先生告訴警員，之前他曾在電視上看到通過外賣訂單向外界求助的新聞，他擔心點單的顧客有危險，趕緊報警。

系統檢測到香煙敏感詞，屏蔽後釀成一場誤會。（現代快報）

警員沒有貿然撥打訂單上的電話，而是根據訂單地址，立即驅車前往點單顧客李先生家。李先生開門後，面對警員突然到訪，感到十分驚訝。警員問他為甚麼在訂單備註上寫「救命」，李先生這才恍然大悟，連稱這是一場誤會。

原來，李先生犯了煙癮，突發奇想，希望外賣員幫自己買一包黃色包裝的南京牌香煙，但他擔心外賣員不幫自己買，所以寫下「幫忙帶包黃南京，救命，謝謝」字樣。詎料系統自動檢測到香煙品牌詞彙，便屏蔽成「幫忙**黃**」字樣。

警員了解到事情原委後哭笑不得，教育李先生以後訂外賣不要亂寫備註，以免造成不必要的麻煩，隨後警員又致電商家，告知可以正常發餐。警方呼籲市民訂外賣時，備註最好不要出現干擾性文字，如有特殊需求，可透過電話與外賣員聯繫。

（現代快報）