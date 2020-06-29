停播整改｜內地動畫女角被舉報「染髮」　網民：喜羊羊也不穿衣服

近日，有內地網民舉報動畫《菲夢少女2》的女角色染髮，認為其價值導向有問題。目前相關頻道已停播該動畫，並對問題作出整改。

《菲夢少女》是由奧飛文化傳播有限公司出品的動畫，於2019年1月23日首播。（微博）

有內地網民向湖南省廣播電視局舉報內地動畫《菲夢少女2》，指其價值導向有問題，「不應該提倡把頭髮染成五顏六色，穿得花里胡哨的還在舞台上表演換裝。」

對此，湖南廣電表示，該動畫主要講述一群有音樂夢想的少女團結合作、歷經考驗、努力奮鬥、共同成長的故事，向觀眾傳達迎難而上、永不放棄、勇往直前的正能量，內容沒有導向方面問題。

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電視台：頭髮不同顏色是為提高角色辨識度

湖南廣電又指，由於該片動漫人物較多，為提高角色辨識度，才將人物頭髮設計成不同顏色，並非提倡「染髮」。同時由於動畫有音樂舞台表演環節，所以出現有日常服裝和舞台服裝的切換場景，忽略動畫片對未成年人潛移默化的影響，未在情節細節上做仔細推敲。

目前相關頻道已停播該動畫，並對問題作出整改。​​​​

有網民調侃要舉報喜羊羊，因為他們不穿衣服。（網上圖狡）

官方資料顯示，《菲夢少女》是由奧飛文化傳播有限公司出品的動畫，於2019年1月23日首播。劇情講述少女喬可星進入世界一流的偶像學校——菲夢學院，與隊友宋詩語、楊松兒結成組合美樂蒂，共同訓練，歷經考驗，共同成長，最終實現夢想的故事。

消息卻引起不少網民調侃，認為舉報者矯枉過正，接照其標準，很多動畫也不能播出：