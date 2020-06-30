鄭州街頭一行李篋藏腐爛女屍　料死亡超過3個月　警5萬懸賞緝兇

河南鄭州市航空港區警方，近日在路口一個被遺棄的行李篋內發現一具腐爛女屍，料已死亡超過3個月。當地警方以5萬元（人民幣，下同）懸賞緝兇。

懸賞通告展示行李篋內遺留的物品，包括5個正反面分別印有「福」和「平安」字樣的香囊、1條酒紅色女士吊帶裙、1隻戒指和1個吊墜。（人民日報）

6月26日，河南鄭州市公安局航空港分局發布一則懸賞通告，當中寫道，6月20日，在鄭州市航空港鄱陽湖路與凌空街交叉口東南角處，發現一個行李篋，內有一具女性屍體，屍體高度腐敗，初步判斷為刑事案件。

警方推斷，死者約25歲左右，身高1.50米左右，頭髮長約30厘米，栗色染髮（髮根部有10厘米黑髮），死亡時間3個月以上。懸賞通告展示行李篋內遺留的物品，包括5個正反面分別印有「福」和「平安」字樣的香囊、1條酒紅色女士吊帶裙、1隻戒指和1個吊墜。

通告稱，市民們若是見過上述物品，可向警方提供線索。凡提供重要線索查明屍源破獲案件者，公安機關獎勵5萬元，並為其嚴格保密。

附近村民：行李篋露出一根骨頭

據河南廣播電視台報道，該路口屬於航空港區的交通主幹道，來往車輛較多，而行李篋被遺棄在平日經常存放垃圾的地方，相對比較隱蔽。由於該路口過往人員和車輛較多，更有巴士站在附近，所以行人路過此處，垃圾堆的所有東西一覽無餘。

報道引述附近一名村民指，在3月份，他在垃圾堆一次「解手」的時候就見到過那個行李篋，還看到其一個角爛了，露出一根骨頭，「當時我還找人去看了看，但是他們說是動物骨頭，就沒有再留意，現在想想很害怕，那個時候天比較冷，當時我還湊近過去聞聞，沒有聞到異味。」