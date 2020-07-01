前女友要嫁「拆二代」　杭州29歲男用三把刀殺人後焚屍　或判死刑

杭州一名男子因買樓問題與前女友分手後，以三把刀殺害對方並焚屍，在犯案過程中又砍傷自己，聲稱是要與對方「相約自殺」。 6月30日（周二），南京市中級法院對此案公開庭審，檢方以故意殺人罪、放火罪為由對涉案男子提起公訴，建議判處死刑。

杭州一名男子以三把刀殺害前女友並焚屍（點圖放大）：

內媒報道指，涉案男子為29歲的劉超（化名），在就讀研究生課程期間開始與女同學張佳（化名）談戀愛，一起共5年。劉超畢業後在杭州一家電子商務公司做經理，而張佳則在南京一家醫藥公司工作。

但是因為買樓的問題，張佳的家人不同意兩人結婚。劉超說：「我以為在南京買房，付個首付（首期）100萬（人民幣，下同）左右就可以，但她家人希望我全款買房。」劉超的家人也表示，張佳要求在南京買樓，劉超壓力很大，這些年他賺的錢都花在了女朋友身上。為了買樓，劉超還動過搶劫的念頭。2019年，劉超在網上買了尖刀和假髮，聲稱要去銀行搶劫300萬，張佳的家人就可以同意他們結婚了。

2019年底，張佳提出分手，其後結識了新男朋友。新男朋友是個「拆二代」（指由於拆遷補償而暴富的家庭二代），家裡有好幾套房，張佳和他準備將要結婚。今年1月，劉超攜帶尖刀從杭州來南京找張佳，並與對方發生爭執，用刀割了張佳的手腕，將張佳放在床上。

6月30日，南京市中級法院對此案公開庭審，檢方以故意殺人罪、放火罪為由對涉案男子提起公訴，建議判處死刑。（《現代快報》）

疑犯：對自己捨不得用力 所以沒有死

劉超在庭上供述稱，當時他又用刀割了自己的手腕和頸部，並認為自己的行為是與張佳「相約自殺」。劉超又聲稱是張佳要求他用刀刺張佳， 其後他見張佳已經沒有呼吸，就引火在被子上。經鑑定，張佳符合遭銳器多次刺戳後動脈破裂大出血後死亡，死後遭焚屍。現場的作案工具並不止劉超帶來的尖刀，還有一把菜刀和一把水果刀。

劉超面對質詢時表示，他砍自己的次數比砍張佳更多，然而他「對自己捨不得用力」，所以沒有死。檢方表示，劉超的行為構成故意殺人罪、放火罪，建議判處死刑。劉超所謂「相約自殺」的說法，檢方認為沒有找到張佳想自殺的證據。

（《現代快報》）