【行行出狀元】浙江25歲速遞員獲評高層次人才　得百萬元購房補貼

浙江杭州一名25歲的男速遞員，獲當地政府認定為杭州市「高層次人才」，得到100萬元（人民幣，下同）的購房補貼。

李慶恆生於1995年，安徽阜陽市阜南縣人，高中畢業就來到杭州謀生。（紅星新聞）

《錢江晚報》報導，經中共杭州市委人才辦、杭州市人力資源和社會保障局認定，來自浙江申通快遞的李慶恆獲評杭州市高層次人才，認定類別為D類，可獲得購房補貼100萬元。

李慶恆生於1995年，安徽阜陽市阜南縣人，高中畢業就來到杭州謀生。他的第一份工作是在蕭山機場的一家西餐廳裡做咖啡師，但工資不高，就轉行成為速遞員。2015年9月，李慶恆加入浙江申通快遞，主要在客服崗位工作，處理轉運中心的問題件，包括投訴、遺失等。1年之後，主動申請前往一線操作場地支援，做最基礎的卸貨、分揀、掃描、裝車等工作。因表現優異，李慶恆被公司評為「優秀員工」。

李慶恆曾獲得多個獎項。（紅星新聞）

2019年8月，李慶恆參加浙江省第三屆快遞職業技能競賽暨第二屆全國郵政行業職業技能競賽浙江省初賽，並獲得快遞員項目的第一名。經過多次比賽獲獎名次及個人工作表現，他被浙江省人力資源和社會保障廳授予「浙江省技術能手」稱號，又被浙江省總工會評為「浙江金藍領」。

正是憑藉以上兩個稱號，李慶恆被認定為杭州市高層次人才，認定類別為D類。根據最新的「杭州市高層次人才分類目錄」，當地高層次人才分類有5個層次，分別是：國內外頂尖人才、國家級領軍人才、省級領軍人才、市級領軍人才、高級人才（分別用A、B、C、D、E來指代）。

D類高層次人才，在杭州購買首套房可獲得100萬元的補貼，還享受杭州市三級醫療保健待遇等。目前，杭州蕭山的房價每平方米在1萬元左右。換言之，100萬元的補貼可購得一個100平方米左右的住宅單位。