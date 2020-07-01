海南免稅新政｜iPhone平過港版1200元　內地網民：以後不去香港買

今日（7月1日）是海南離島旅客免稅購物新政實施的第一日。此次新政除了將每人每年免稅購物額度從3萬元（人民幣．下同）提升至10萬元外，還將手機等電子消費品納入免稅商品清單，每人每次可以購買4部免稅手機。

海口市日月廣場免稅店的Apple產品區吸引大量顧客選購。（人民網）

據悉，iPhone 11 Pro Max 256GB版本在海南的免稅售價為8625元，同版本iPhone在內地Apple官網的售價是10899元，香港Apple官網售價為10799港元（約合9855元人民幣）。也就是說，這款iPhone在海南的免稅價格比香港售價低約1230元。

此外，iPhone 11 Pro Max 512GB版本在海南的免稅售價是10210元，同版本iPhone在內地Apple官網的售價是12699元，便宜了2489元，相當於打八折。這款iPhone在香港Apple官網售價為12499港元（約合11400元人民幣），即海南的免稅價格比香港售價低約1190元。

內地網民熱議：

「我是差那兩千嗎？我是差那一萬！」 「能在海南買的話，我也不想在香港買了。」 「以後還去甚麼香港呀。」 「以後港版手機沒市場了，海南版蘋果又是國行，省錢省力。」 「海南加油！東亞新購物天堂。」 「還是支持一下國貨吧。」

據內媒報道，海南免稅新政實施首日，海口市日月廣場免稅店已經吸引了許多顧客諮詢，其中以手機區最火爆。店內銷售員稱，「剛開店二十分鐘，就賣出了一部手機。大家諮詢最多的就是手機的價格、有沒有貨之類。」也有遊客表示，「人還挺多，新上架的手機也能便宜不少錢。免稅產品還是很不錯，價格上有真正的實惠，對於發展海南旅遊業有幫助。」

6月30日，海南三亞國際免稅城內，顧客在挑選免稅商品。(中新社)

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據了解，此次新政將海南離島免稅商品品種由38種增至45種，新增的離島免稅商品包括天然蜂蜜、茶、平板電腦、穿戴設備等電子消費產品、手機、電子遊戲機和酒類。

與此前政策相比，新政取消了單件商品8000元的免稅限額規定。此前，每人每次免稅購物金額累計不能高於人民幣8000元。如果遊客購買一件高於8000元的商品，需要補足相應稅款。在新政下，絕大多數離島免稅商品品種不限購買數量，但個別有數量限購。如化妝品每人每次限購30件、手機每人每次限購4件、酒類每人每次合計購買不得超過1500ml。

《關於海南離島旅客免稅購物政策的公告》強調，已經購買的離島免稅商品屬於消費者個人使用的最終商品，不得進入國內市場再次銷售。對違反規定倒賣、代購、走私免稅商品的個人，依法依規納入信用記錄，三年內不得購買離島免稅商品。

（綜合報道）