【國內首次】民航局：海南試點開放「第七航權」　最多每周7班機

國務院在上周印發《海南自由貿易港建設總體方案》，明確提出要實施更加開放的航空運輸政策，進一步放寬空域管制與航路航權限制等。國家民航局隨後就在日前印發文件，提出海南自由貿易港試點開放「第七航權」，即開放外國航空公司在海南省，獨立經營中國往返其他國家及地區的國際航線。 內地傳媒引述業內人士分析指，今次是中國民航史上力度最大的一次開放，「從全球範圍內來講，第七航權的開放比較少見，在國內來講更是絕無僅有。」

民航局印發文件指在海南試點開放第七航權。（資料圖片／中新社）

據民航局印發的文件，民航局在現有航權安排之外，鼓勵並支持指定的外國空運企業，在海南省具有國際航空運輸口岸的地點，經營第三、四、五航權，以及試點經營第七航權的定期國際客運及或貨運航班。文件有說明具體做法，第七航權的航班每條航線客貨總班次最多為每星期分別7班，已開放的第三、四、五航權航班更是無班次限制。

內媒引述中國民航大學航空運輸經濟研究所所長、資深民航專家李曉津指出，從過去40年數據來看，海南省在經濟社會發展方面，航空業相對滯後，引領作用尚不充分。如今借助自貿港建設「東風」，既通過航空運輸提升人流、物流，進而帶動資金流、信息流的積聚，實現海南、乃至全國經濟高質量開放格局的形成，使海南不僅是航空樞紐，而且是資金樞紐、信息樞紐、科學技術和人文情懷的樞紐。

此外，民航業內人士林智杰在受訪時則稱，海南省開放「第七航權」會對自貿港建設起到帶動作用，能引入外部資源，極大地開拓海南省的國際航線網絡。廣州民航職業技術學院副教授綦琦亦表示，「第七航權」對國內外航司都是極具吸引力。

海南省開放「第七航權」，被認為會對自貿港建設起到帶動作用。（資料圖片／中新社）

但同時，報道有提到如何將國家政策紅利變為經濟和民生紅利，提升自身對國際商務和旅游客源的吸引能力，是海南省需要重點考慮的問題。林智杰指出，「第七航權」會使外國航空公司會與本土航空公司競爭，擠壓後者的份額，某程度上對海南省的航空業發展有負面效果。綦琦就認為，航司資源投入是市場行為，有航空客貨運市場需求，航司自然趨之若鶩，「當然，核心問題還是海南在商務和旅游方面吸引國際旅客前來中轉的能力。」李曉津就認為，海南省可以借鑑杜拜的做法，「那麼多旅客為甚麼要去迪拜中轉，因為它有低票價、高質量服務，海南或許可以參考迪拜的做法，將第七航權的政策作用發揮至最大。」

（綜合報道）