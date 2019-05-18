【電影抗美】四天四部抗美援朝電影：CCTV6擬明播《鐵道衛士》

近日，央視CCTV6電影頻道臨時改播《英雄兒女》、《上甘嶺》、《奇襲》等反應抗美援朝戰爭情況的戰爭電影。有分析認為，這和當下中美貿易戰大環境有關，宣傳部門意在展現對美不退讓的姿態。 據悉，該頻道將原定5月19日（星期日）20時15分許播出的《六指琴魔》也擬改成了以抗美援朝戰爭為背景的影片《鐵道衛士》，這也是CCTV6在四日內播出的第四部抗美援朝電影。

《鐵道衛士》電影劇照。（網絡圖片）

CCTV6官方新媒體平台1905電影網介紹，《鐵道衛士》講述的是抗美援朝時期，美國派遣特務破壞中國交通線，最終被中國方面破獲的故事。

1905電影網方面點評稱：該片表現出公安戰士的機智勇敢和人民群眾的警覺團結，並揭示出解放初期階級鬥爭的複雜尖銳。該片情節驚險、懸念叢生、敵我鬥爭緊張激烈、扣人心弦，是一部優秀的反特電影。

媒體早前報導指出，據此前央視網的節目單，16日、17日、18日本無《英雄兒女》《上甘嶺》《奇襲》的播出計畫，其中16日同時段原定直播亞洲影視周紅毯典禮等，而17日同時段原計劃播出《功夫機器俠·北腿》，18日原本同時段播出《胖子行動隊》。

《鐵道衛士》電影劇照。（網絡圖片）

1905電影網報導稱，中國精神就是以愛國主義為核心的民族精神和以改革創新為核心的時代精神，實現中國夢，不僅要求我們具備強大的物質基礎，也要求我們具備強大的精神力量。

報導稱，《英雄兒女》、《上甘嶺》、《奇襲》這些紅色經典影片：「提供給我們源源不斷精神力量的源泉。通過這些電影，我們不僅緬懷了革命先烈的先進事蹟，更堅定中國人民和中華民族不畏強權，維護民族獨立和民族尊嚴，實現中華民族偉大復興中國夢的決心」。