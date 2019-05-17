央視臨時改播「抗美援朝」戰爭影片　網民：現實意義不言而喻

周四（16日）晚間，中央電視台電影頻道（CCTV-6）的官方微博發布一則「特別提示」，稱因當晚20:25播出經典戰爭片《英雄兒女》，原定直播的亞洲影視周紅毯典禮延遲播出。其後再發公告稱，周五（17日）晚20:15播出《上甘嶺》。 據悉，這兩部電影均為反映「抗美援朝」戰爭的影片。而此前央視網的節目單上，16日、17日本無上述影片的播出計劃。

CCTV-6電影頻道16日在微博發公告，當晚臨時改播戰爭片《英雄兒女》。（微博）

公開資料介紹，《英雄兒女》是一部軍事題材影片，「它描寫了志願軍戰士在朝鮮國土上的流血奮鬥，並借助父子、父女、老戰友之間的生死離別、劫後重逢來渲染氣氛、結構故事，表現了革命事業的艱難歷程。」

而電影《上甘嶺》取材於真實的上甘嶺戰役。劇本講述了志願軍某部八連在連長張忠發的率領下從接收陣地、最初進行防禦戰、直到轉入坑道，在缺糧斷水的情形下，開始了堅守上甘嶺的任務。「在坑道裏，他們克服許多令人難以想像的困難，打退了敵人數十次進攻，以驚人的毅力堅守二十四天，最終爭取了時間，贏來了大部隊反攻的勝利。」

中國通常將上甘嶺戰役視為抗美援朝戰爭中一場重要且關鍵性的勝利，介紹稱，「上甘嶺戰役從根本上扭轉了朝鮮戰爭的形勢，使美國侵略者不得不在板門店重新坐下來，無可奈何地在停戰協定上簽了字。」

電影《英雄兒女》的經典台詞：為了勝利，向我開炮！（微博）

官方資料顯示，「CCTV-6電影」是內地綜合性的電影專業頻道，由國家新聞出版廣電總局的直屬機構「電影衛星頻道節目製作中心」製作、運營和播出，使用中國中央電視台的品牌及標誌，是唯一的國家級專業電影頻道，以普通話廣播為主。

不少網民認為，在中美貿易戰升級之際，CCTV-6此舉意味深長：

「這邊貿易戰剛開始，這邊央六（CCTV-6）就開始放抗美援朝相關影片。」 「真應景。」 「連播抗美影片，現實意義不言而喻。」 「終於明白文化宣傳陣地的重要性了。」 「應該好好看看《上甘嶺》、《英雄兒女》這樣的片子，戰場上得不到的，談判桌上同樣也得不到，14億中國人民是不可戰勝的。」

央視主持人康輝在《新聞聯播》以鏗鏘有力的語氣讀稿，重申中國對中美貿易戰的立場，引起不少網民的激讚。（央視截圖）

此前，央視在14日播出的《新聞聯播》亦意外地引起網民激讚，男主持人康輝在「國際銳評」中以鏗鏘有力的語氣讀稿，內容是中國對中美貿易戰的立場，被認為是中國的強硬回應。分析認為，《新聞聯播》本是中國的重點時政新聞節目，政治價值不言而喻，借《新聞聯播》直接向全中國人民重申中國對中美貿易戰的立場，做法罕見，意義亦殊不簡單。

（綜合報道）