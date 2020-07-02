北京疫情．有片｜女子行商場時接電話得知中招　當場崩潰哭喊

北京新冠肺炎疫情緩和，不過在今日（2日），北京一名女子在商場內哭喊自己核酸檢測為陽性的影片在網上引起廣泛關注。

北京一名女子得知自己核酸檢測為陽性後，情緒崩潰（點圖放大）：

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根據網傳影片，在一個商場內，一名黃衣女子蹲在地上對著手機哭喊，表示「剛才醫院給我打電話，說我是陽性」。該名女子情緒激動，不停跳動，又用手拍牆壁，大喊「我好難受」。隨後該女子在商場戶外一處地方坐著，遠處有公安看守，之後可見該女子走上一輛救護車離去，期間有多名身穿防護服的醫護人員在場協調。

內媒《北京青年報》報道指，中午12點50分，北京石景山萬達廣場內一名謝姓女子接到中日友好醫院核酸檢測結果為陽性的消息，現場防疫人員迅速將謝女控制在西廣場開放區域，同時禀報當地警方，並控制現場人員流動，封鎖現場。謝女中午去過味千拉麵進行用餐。工作人員已將該商戶封閉消毒，現場無其他人員接觸。

石景山衛健委指，區疾控中心接到報告後立即前往石景山區萬達廣場，對謝女進行現場調查處理，現已將謝女轉至醫院發熱門診進行排查，萬達廣場現場已得到控制，初步判定的密切接觸者已送至石景山區集中隔離醫學觀察點進行管理。

商場運營人員在微信群通知商戶停止消毒工作，稱防疫部門需要取樣本。（《新京報》）

《新京報》報道則指，商場一商舖經營者表示，下午1時左右，商場經營者微信群中就有運營人員通知，要求各店鋪立刻封閉以進行消毒工作。同時，商場開始清退仍在逗留的顧客，大門只出不進。

下午2時30分，商場運營人員再次在微信群通知商戶停止消毒工作，稱防疫部門會前來取樣本。3時許，商場再次通知所有店鋪上午上班的店員將全部進行核酸檢測，如有中途下班的人員，也要通知返回商場。上述經營者介紹，目前商場已清退所有顧客，僅留工作人員等待核酸檢測。

（綜合報道）