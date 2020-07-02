北京疫情｜內地增3確診北京本土病例1宗　湖北無症狀感染者首清零

內地新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委消息，7月1日（周三），內地新增確診病例3宗，其中境外輸入病例2宗（上海1宗，廣東1宗），本土病例1宗（在北京）。

▼ 圖輯｜北京市民接受新冠肺炎病毒核酸檢測採樣

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據國家衛健委，內地境外輸入現有確診病例75宗，境外輸入累計確診病例1920宗，累計治癒出院病例1845例。截至7月1日24時，內地現有確診病例416宗，累計治癒出院病例78487宗，累計死亡病例4634宗，累計報吿確診病例83537宗。

內地報吿新增無症狀感染者2宗（無境外輸入）；尚在醫學觀察無症狀感染者99宗（境外輸入60宗）。

6月14日，一位讀者在湖北省圖書館館內的書架上取書。當日，暫行閉館4個多月後，湖北省圖書館恢復開放。（中新社）

湖北無症狀感染者首次「清零」

此外，據湖北衛健委7月1日通報，6月30日，湖北全省新增無症狀感染者0宗，解除隔離1宗（鄂州市），尚在醫學觀察的無症狀感染者0宗。這是湖北無症狀感染者首次「清零」。

連日通報數據顯示，截至6月30日24時，湖北已連續43天無新增新冠肺炎確診病例。全省新增確診病例、新增疑似病例、新增死亡病例、現有確診病例、現有疑似病例、境外輸入病例、新增無症狀感染者、尚在醫學觀察的無症狀感染者均實現「清零」。

湖北從4月1日起開始公布無症狀感染者情況，日新增無症狀感染者最多的一天是4月2日（51宗）；5月31日，湖北、武漢無症狀感染者當日新增首次為零；6月15日，武漢市無症狀感染者及其密切接觸者實現「清零」；6月30日，隨着鄂州市1宗無症狀感染者解除隔離，湖北實現無症狀感染者「清零」。

（國家衛健委/湖北衛健委）