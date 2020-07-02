新冠肺炎｜哈佛研究：北京疫情的病毒毒株　可能來自南亞或東南亞

北京的新型冠狀病毒肺炎疫情上月（6月）出現反彈。美國哈佛大學研究人員發現，本輪疫情的病毒毒株可能源自南亞或東南亞。

多宗病例曾到過豐台區的北京最大農產品交易市場新發地市場。（中新社）

《路透社》報道，哈佛大學研究人員上月在北京收集到的三個SARS-CoV-2基因組序列，並將其與全球7643個樣本進行比較。結果發現，這三個基因組與2月至5月在歐洲發現病例，以及5月至6月在南亞和東南亞的病例接近。

不過，研究報告也表示，這些基因組也與3月份在中國發現的少數病例相似，表明病毒株可能先出現在中國，然後在3個月後返回中國。「由於同類毒株的最新病例幾乎都出現在東南亞或南亞，北京的新病例可能是由東南亞或南亞的傳播媒介重新傳入的。」

研究於周二（6月30日）發表在預印文章網絡平台medRxiv，仍有待同行評審。

北京再現本土疫情。6月13日晚，北京市民在宣武體育場進行核酸採樣。（中新社）

北京的新型冠狀病毒肺炎疫情上月初出現反彈。截至7月1日，已有329人確診。早前報道，中國疾控中心專家曾表示，初步的調查結果顯示，這次的病毒肯定不是在北京突然發生的、原發地發生的，是從外地引進的，其組成結構不像北京三個月前出現病例的毒株，更像歐洲的。但就算這次病毒毒株源於歐洲，也不代表一定來自歐洲國家，有待於進一步收集信息來幫助判斷。