【有片．驚險】重慶暴雨奇觀　洪水穿過三樓民居變「大廈瀑布」

重慶上月底經歷80年來最大綦江洪峰後，暴雨依然不絕，當地汛情未有減輕。7月1日8時至7月2日8時，重慶市普降中到大雨，局地暴雨到大暴雨，多地出現洪澇災害。 暴雨期間，綦江區三江鎮雷神店附近的一排居民樓，洪水直接從3樓住戶家中穿過窗戶和露台，形成瀑布傾瀉而下，畫面相當驚人。 據重慶市防汛抗旱指揮部消息，受此次強降雨影響，洪澇災害已致6萬餘人受災，因災死亡1人，失蹤1人，緊急轉移安置2035人。

在重慶綦江區，洪水直接從三樓住戶家中的窗戶、露台傾瀉而下。（影片截圖）

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報道指，這幢民宅的3樓與公路相平，三江街道黃荊村村委會羅主任表示，7月1日山洪爆發，因涵洞堵塞造成水流入屋中，而7戶受影響的居民已全數撤離，有人受了輕傷。目前房屋已經清淤消毒。影片在網上流傳後也引起網民熱議：

「重慶的樓，可以是輕軌，可以是商業街，可以是懸崖，還可以是瀑布。」 「房子忽然變成水簾洞。」 「輕軌穿樓，洪水也來湊熱鬧。」 「重慶人民注意安全，希望一切平安」 「希望平平安安，順利渡過災難。」

▼重慶暴雨來襲致洪災嚴重▼

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重慶上月22日也遭遇洪水侵襲，受暴雨影響，綦江流域重慶段遭遇80年來最大規模洪水，最高水位一度超過保證水位（堤防設計的最高防洪水位）5米以上，逾4萬居民被轉移。

此外，網上還傳出重慶市日前向居民發布「洪水預警」。珊瑚灣社區黨委及居委會、物業中心於6月25日發布「溫馨提示」通告，內容寫道：「今年洪水預估水位達到1981年的193.38米左右，請4樓以下居民提前做好準備。」

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（梨視頻／微博）