支援畢業生就業　北京中小微企每聘一畢業生每月可獲3000元補貼

北京在周六（4日）推出新政策協助應屆畢業生就業，企業最多每人每月可獲近3000元（人民幣．下同）的補貼。 此外，北京亦已鎖定1637名困難家庭畢業生，目前已幫扶其中951就業，其餘686人亦會確保會100%就業。

據北京人社局局長徐熙介紹，目前一些企業，特別是中小微企業經營壓力很大。為降低企業用工成本，激勵挖掘大學畢業生就業潛力，北京決定加大補貼支持力度。企業招用北京市年度內的大學畢業生，將可獲按照最低社保補貼標准給予補貼，每人每月1162元，一年就有近1.4萬元。此外，企業亦會獲得6個月的以工代訓補貼，每人每月1760元。

中小微企業每招聘一名北京的大學畢業生，同時享受兩項補貼的情況下，每人每月可獲得近3000元。（中新社）

另一方面，徐熙亦有提到已要針對六類困難家庭畢業生群體，即零就業家庭、城鄉低保家庭、優撫對像家庭、低收入農戶家庭、殘疾畢業生、特困人員，均都做到「帳面有記錄，心裡有底數」。人社局已提前3個月與民政局、農業農村局、市殘聯等部門，完成困難家庭畢業生的資料比對，鎖定1637人。其中951人在前期幫扶下已經就業，未就業的686人，北京亦將采取「一生一策」的措施，為每人至少推薦3次就業職位。

（綜合報道）