嫌隔壁包房唱歌太難聽　江蘇兩女子卡拉OK互毆雙雙掛彩

日前，江蘇常州一卡拉OK內，顧客李女士因無法忍受隔壁包房的陳女士唱歌難聽，憤而衝入包房斥責對方，還要求道歉。兩人從口角演變為肢體衝突，雙雙掛彩。經警方調解，雙方各自承擔了自己的醫藥費。

陳女士夫婦和好友相約KTV唱歌喝酒，在包房裏聊得正歡時，房門突然被李女士踢開。李女士進來後，便指着陳女士大喊「你唱歌太難聽了，別唱了！」陳女士則反駁：「唱得難聽又怎麼樣，關你甚麼事？」兩人爭吵一陣後，工作人員將李女士勸離包房。

圖為兩女子在卡拉OK大廳相互指責。（荔枝新聞）

酒過三巡，陳女士依然憤憤不平，這時工作人員又進入包房，告訴陳女士，隔壁的李女士要求自己過去道歉。陳女士聽罷便難忍怒火，直衝隔壁包廂，勢要與李女士理論。儘管兩方的朋友都開始勸和，但兩人很快就扭打成一團，直至警員到場才結束紛爭，但兩人都受傷流血。

待兩人酒醒且平復情緒後，警員分別對他們進行批評教育，指出李女士不該惹是生非無禮挑釁，陳女士則不該讓口舌之爭演變為肢體衝突。在警員調解下，兩人決定各自承擔己方醫藥費，互不追究對方責任。

事件引發不少網民關注，很多人認為李女士責任較大：

「在KTV進去說別人唱歌難聽？反正我是做不到！」 「各自承擔醫藥費不公平，闖入的李女士明顯是挑事方！應該賠付陳女士的醫藥費！」 「（警方）和稀泥不主持公道」 「不應該誰先找事算誰責任嗎」 「李女士 女王行為」

（綜合報道）