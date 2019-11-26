台女童晚上不睡覺一直唱歌　父母知真相後痛哭　原來患罕病全身痛

「覺得痛，就唱歌吧！」對於患上罕見病女童宣宣（化名）來說，症狀發作時，全身疼痛，但貼心的她忍住不說，害怕家長擔心難過，所以只要覺得痛，她就習慣唱歌，家長得知她唱歌原因後，哭著緊抱著她，希望直接說出感覺，透過專業止痛治療，就能有效緩解疼痛。

今年11月20日為世界兒童人權日，台灣馬偕兒童醫院邀請多位資深兒童專科醫生發表「兒童疼痛」、「兒童安全」、「親子共讀」、「疫苗接種保護」等四大主題，提醒民眾「用心照護、以愛灌注」，讓下一代快樂健康成長。

馬偕兒童醫院院長李宏昌說，「兒童是國家的未來」，政府及社會大眾應該多關注幼兒的照護議題，希望透過衛教講座，協助家長認識兒童可能面對的疼痛問題。

馬偕兒童醫院兒童麻醉科資深主治醫生勞萱之以「兒童麻醉與止痛」為題，發表演講，她表示，許多病童都需要疼痛控制，例如，重症或手術後、曾出現特別藥物反應，以及必須進行侵入性檢查及治療，但小朋友無法精準表達疼痛及強度，增加醫師緩解疼痛的難度。

兒童的代謝速度與成人不一樣，在止痛藥劑的使用上，必須更精準，且能快速的調整，才能有效減輕病童的痛苦。 勞萱之

夜半唱歌原來是因為…… 台灣兒科醫生分享真實個案（點圖放大閱讀）▼▼▼

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：【即時新聞】女兒「晚上不睡覺唱歌」．得知真相爸媽心疼哭了】