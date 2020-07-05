小說被改編成電影《讓子彈飛》　106歲作家馬識途宣布封筆

7月5日（周日），內地今年106歲的著名作家馬識途通過女兒發布《封筆告白》，宣告從此不再創作。

2020年6月，馬識途的最新著作《夜譚續記》出版。（網絡圖片）

馬識途在「封筆告白」中寫道：「我年已一百零六歲，老且朽矣，弄筆生涯早該封筆了，因此，擬趁我的新著《夜譚續記》出版並書贈文友之機，特錄出概述我生平的近作傳統詩五首，未計工拙，隨贈書附贈求正，並鄭重告白：從此封筆。」在「封筆告白」後，馬識途附上了他的五首傳統詩近作。這五首詩關於他自己的生平、近況、事業和追求。

2018年1月，病癒出院的馬識途接受內媒採訪時透露，他在醫院完成了《夜譚十記》的續寫《夜譚續記》，並表示「這是我最近的一本新小說，也可能是我最後一本小說」。至2020年6月，《夜譚續記》正式出版。

馬識途通過女兒發布《封筆告白》，宣告從此不再創作。（《成都商報》）

馬識途介紹新作時表示，「結構跟《夜譚十記》是一樣的。還是十個人，組織了一個龍門陣茶會。大家在一塊喝茶，抓鬮，誰捻到一個，誰就先講一個故事……講過去的奇聞軼事，算是比較耐看吧」。馬識途又指，「原來《夜譚十記》裡的十位講述者都是男性，這次續記裡的十個人，其中有兩位女性。十個故事，前面五個發生在舊社會，後面五個講的就是解放後的事了」。

馬識途最為大眾熟知的作品是被導演姜文改編成電影《讓子彈飛》的小說《夜譚十記》之《盜官記》。自1935年開始，馬識途的創作生涯已有80餘年，著有長篇小說《清江壯歌》、《夜譚十記》、《滄桑十年》、《夜譚續記》，紀實文學《在地下》，短篇小說集《找紅軍》、《馬識途諷刺小說集》等。他曾與巴金、張秀熟、沙汀、艾蕪並稱「蜀中五老」。

馬識途的小說《夜譚十記》之《盜官記》部分，被導演姜文改編成電影《讓子彈飛》。（網絡圖片）

馬識途曾表示，「我的文學作品，都是為中國的革命吶喊，我自認是一個當之無愧的革命家。70年來，我為中國的革命做了努力，也有犧牲。但就文學創作而言，我只能算是一個業餘作家」。

（綜合報道）