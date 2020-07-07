輕信「陪男客戶一周可得十多萬」　多名女子被騙財騙色

江蘇南京一名80後男子，在網上找年輕女子做「陪客」，一邊扮演女中介與她們聯絡，賺取「介紹費」，另一邊則扮演「富商」，與她們發生性關係，並以各種籍口借錢，騙財騙色。

涉案男子姓史。2019年1月至2月，史男假扮女性經紀人，以高額回報為誘餌，通過網絡在各微信群內發布介紹「商務伴遊」等業務，招攬年輕女子做陪客。在獲取女子的信任後，再假扮富商與她們見面，繼而發生性關係。一人分飾多角的史男，向對方收取介紹費、或以「解凍信用卡」為由借款。

多名女子被騙財騙色，其中4人被騙錢款合共56306元（人民幣，下同）。

多名女子被騙財騙色，其中4人被騙錢款合共56306元。（示意圖）

一人分飾「女中介」和「男客戶」

張佳（化名）是其中一名受害者。她在網上認識到化名「麗麗」假扮商務伴遊中介的史男。史男稱，陪一客戶一周的價格為15萬元，事成之後收取15%的提成，並要求她先支付2000元的介紹費。

2月13日，史男要求張佳到廣州見「客戶」，而該「客戶」其實是史男所假扮，兩人當晚發生性行為。兩日後，史男以「麗麗」的身份，要求張佳把中介費1萬多元交給男客戶。

和男客戶分開後，張佳追問「麗麗」報酬，但「麗麗」一直含糊其辭。過了幾天，史男以「男客戶」的身份與張佳見面，說公司開股東大戶需要分紅平賬，向她住走30000元。之後數天，「男客戶」又不斷向張佳借款。張佳回北京後，發現再也聯繫不到「男客戶」，發現自己被騙並報警求助。據統計，史男一共騙走張佳約4.2萬元。

除了張佳，還有多名女子受騙。北京女子小楊（代名）也是其中之一。她誤信「陪客戶一周可得10萬元」，從北京飛到南京見「男客戶」，結果與張佳同樣，被一人分飾兩角的史男騙財騙色，涉款6120元。

除此之外，也有一些女子和史男發生性行為，但面對史男的種種借款理由，她們沒有答應。

史男之後被警方拘捕並經法院審理。原審法院裁定史男犯詐騙罪，判處有期徒刑2年10個月，罰金1萬元，退賠各被害人經濟損失。面對一審判決，史某不服判決，向南京中院提起上訴。南京中院近日經審理後裁定，駁回上訴，維持原判。