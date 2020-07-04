【又一單】貴州男冒充老乾媽董事長侄仔　6次詐騙逾30萬元判囚7年

國產辣椒醬品牌「老乾媽」與騰訊公司的廣告合同糾紛案，因案情峰迴路轉在網上引起連番關注。老乾媽方面否認與騰訊簽過合同，強調是被不法分子冒充及偽造印章。 內媒近日揭露，老乾媽遭人冒充的事件並非孤例。貴州一名劉姓男子假冒老乾媽董事長侄兒，實施詐騙共獲得31.9萬元（人民幣．下同），今年4月8日被法院判處犯詐騙罪獲刑7年。

陶華碧的辣椒醬廠於1996年8月正式開業，取名「貴陽南明老乾媽風味有限責任公司」，品牌名稱為「老乾媽」。陶華碧為了讓客人都知道辣椒醬都是陶華碧製造的，便決定將自己的照片放到包裝上。（資料圖片/視覺中國）

該案一審裁判書顯示，貴定縣人民檢察院指控，今年51歲的貴陽男子劉某，在2017年至2018年期間共計6次詐騙他人。2017年12月份左右，劉某冒充老乾媽董事長侄兒，謊稱幫羅某介紹老乾媽公司配送醬油的業務，騙取1.8萬元招標費用和4萬元保證金，總計人民幣5.8萬元；2018年11月份又以同樣理由騙取另外兩人共計12.7萬元。

2018年7月份左右，劉某同樣冒充老乾媽董事長侄兒，聲稱可以幫梁某和楊某介紹老乾媽土石方工程和承包食堂，騙取梁某和楊某的「招標費」3.2萬元。2018年10月份左右，劉某又以上述身份，謊稱可以介紹老乾媽工程，騙取受害人孔某人民幣2萬元招標費用。

此外，劉某以同樣手段，謊稱可以幫忙在老乾媽招標工程和安排工作，詐騙數萬元。6次詐騙，劉某共騙取金額31.9萬元。及至今年4月8日，該案一審宣判。貴州省貴定縣人民法院認為，劉某以非法佔有為目的，採用虛構事實，隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數額巨大， 判處劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑7年，並處罰金10萬元。此外劉某犯罪所得予以追繳，退賠被害人。

陶華碧現任貴州省人民代表大會常務委員會代表、貴陽南明老乾媽風味食品有限責任公司董事長、貴陽南明春梅釀造有限公司董事長等職。（資料圖片/視覺中國）

據此前報道，騰訊稱辣椒醬品牌「老乾媽」在騰訊投放了千萬元廣告，但無視合同長期拖欠未支付，騰訊請求查封並凍結老乾媽公司名下價值約1624萬元的財產。不過，老乾媽則稱其從未與騰訊公司進行過任何商業合作。

據貴州警方通報指，有人為了獲取騰訊在推廣活動中贈送的網絡遊戲禮包碼，偽造老乾媽印章與騰訊簽訂合同，目前3人已被刑拘。

手遊《QQ飛車》的宣傳品出現老乾媽品牌（點圖放大）：

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（新京報）