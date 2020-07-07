濟南業主買樓後發現可「徒手碎牆體」　發展商：不屬品質問題

近日，山東濟南的李女士向內媒報料稱，自己在當地力高未來城買的一處單位交收後，用手輕輕碰觸牆壁，牆面就整塊脫落，質疑水泥凝固有問題。 不過，發展商營銷人員稱，這不屬於品質問題，而是而是房子建設完成後，因為下雨之類原因，溫度差異造成了裂縫，李女士又從牆壁裂縫處砸開，開始往裏面挖，才造成這樣的損壞。

李女士提供的一段影片顯示，家人用手敲擊一處牆面，只見牆上的破洞隨著敲擊變得愈來愈大，就連牆體的水泥都大面積粉碎掉落。家人測試另一處墻角都有類似效果。

李女士說，最近自己驗收完這處單位並收到鎖匙後，才發現這一現象。她認為，這是發展商選在冬天建設牆體，所以沒有凝固好，但主梁是正常。發展商的修繕方案則是把牆面鏟掉後重新凝固一遍。

圖為涉事樓盤規劃圖。（網上圖片）

營銷人員：是她自己挖的

力高未來城的營銷人員表示，他門與李女士溝通過，李女士也向當地住建部門反映了意見，但這並不屬於品質問題，而是房子建設完成後，因為下雨之類原因，溫度差異造成了裂縫，李女士又從牆壁裂縫處砸開，開始往裏面挖，才造成這樣的損壞。

營銷人員指出，已向李女士說明上述情況，並檢查房屋其他部位。經與李女士溝通，發展商已將她挖開的地方重新填補。

（澎湃新聞）