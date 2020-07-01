濟南疾控中心研究：愛喝酒吃肉化妝者易被蚊咬　與基因血型無關

每到夏季，蚊子叮咬造成的痕癢對不少市民是一大困擾，但有些人天生對蚊子「免疫」，以往有指是否容易被蚊咬與基因、血型等有關。 不過，山東濟南疾控中心消毒與媒生物防制所的專家們研究指出，易被蚊咬與這些天生因素沒有關係，反而是喝酒、吃肉、化妝等生活習慣容易吸引蚊子「搵食」。

濟南疾控的專家們已培育了800代蚊子。（梨視頻）

濟南市疾控中心消毒與媒生物防制所為了科學研究已經養了30多年蚊子，若按代計算已有800代。主管技師張曉介紹，愛喝酒吃肉的人容易被蚊子叮，可能是因為身體代謝出的乳酸或氨基酸氣味較強。

張曉解釋，在一個孕婦和小孩代謝速率比較快，呼出的二氧化碳或者排出的乳酸、氨基酸的氣味也比較強。此外，女性塗抹的護膚品、化妝品等，可能對蚊蟲亦具有一定引誘作用。

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張曉表示，蚊蟲基本是靠人呼出的二氧化碳和身體代謝產生的乳酸、氨基酸等的氣味來尋找叮咬對象。至於蚊子叮咬與血型有關聯的說法，目前還沒有任何科學依據證實。

對於喝酒、吃肉、化妝可能引來蚊咬，不少網民表示難以置信：

「不是啊，我不喝酒，吃素14年了，我也不化妝，蚊子很愛咬我」 「能不能試試培養專吸脂肪的蚊子」 「經過我秘密研究二十多年，蚊子見到誰不動就咬誰」 「30年研究就得出這個結果？這30年科研經費花得真值。」

（綜合報道）